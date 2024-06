Brian Raimundo, el acusado de la violación de una joven de 16 años al salir de una discoteca de Igualada (Barcelona) la noche del 1 de noviembre de 2021, ha negado los hechos y ha asegurado que no se reconoce en las grabaciones de las 155 cámaras de seguridad que estudiaron los Mossos d'Esquadra para identificarle. Sin embargo, los policías y los forenses que vieron a la víctima han narrado este jueves en el juicio de una violación jamás vista por su violencia extrema.

Ha relatado que esa noche salió de fiesta con unos amigos y bebió "bastante" y tomó drogas, pero ha negado recordar el rato que estuvo con ellos. Lo cierto es que el violador sometió a la víctima a una violencia extrema, causándole unas heridas terribles que en 10 años de servicio jamás habían visto nada semejante.

La víctima recibió "un fuerte golpe y un desagarro en la zona anal de 15 centímetros", ha explicado un agente de los Mossos d'Esquadra especialista en análisis de conducta criminal ante el tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona durante la cuarta sesión del juicio.

De hecho, creen que utilizó algún tipo de objeto como una barra. "Las lesiones que tenía la chica las vemos más en la sala de autopsias que en una consulta médica", ha lamentado uno de los forenses que han declarado por videollamada. Esta conducta criminal indica que podríamos estar ante delincuente sexual homicida, es decir no buscaba solo, satisfacción sexual.

Por eso, la violó y la golpeó de forma salvaje y la dejó abandonada. "La víctima no era visible a ojos de nadie. Si no llega a ser encontrada por el camionero, no sé quién la hubiera visto. La dejó desnuda a la intemperie con lesiones muy graves. La dejó en un estado de absoluta fragilidad. Lo que quieren estas acciones es ampliar el sufrimiento de la víctima", ha expresado el mosso.

"Si no fuera por su intervención (la del camionero), estas probabilidades hubieran sido del 100% del fallecimiento de la víctima", ha añadido un forense. Las forenses que atendieron a la víctima han asegurado que sus secuelas pueden ser de por vida.

El agresor reincidirá: "El conflicto lo tiene con las mujeres

Y han avisado, el 70% de estos agresores vuelven a reincidir. De hecho, Brian ya había cometido otras tres terribles agresiones sexuales. Unas declaraciones que el detenido ha escuchado de nuevo sin inmutarse, sin bajar la mirada ni un solo momento, totalmente impasible.

El agente que ha testificado este jueves también ha recordado que el acusado tiene antecedentes por agredir sexualmente a su hermana menor de edad y a dos exparejas:"El conflicto lo tiene con las mujeres, y la forma de resolverlo es a través de la violencia".

Lo ha descrito como un "delincuente sexual homicida", con falta de empatía y de arrepentimiento y, al ser preguntado por si este tipo de agresores sexuales violentos puede ser que hayan sufrido algún maltrato o abuso durante la infancia, ha respondido textualmente que son factores, pero nunca son factores determinantes.

Ha diferenciado a los agresores con víctimas conocidas de los agresores con víctimas desconocidas, y ha asegurado que el acusado podría reincidir con mucha más probabilidad que los agresores violentos con víctimas conocidas, porque si no la conoce, "el motivo no está focalizado".