"Pensaba que el jurado popular sería más empático": la familia de la mujer estrangulada por su marido militar critica una condena "insuficiente"

¿Qué ha dicho? "Han valorado más a una psicóloga pagada por la defensa que al diagnóstico de los forenses", ha denunciado la madre de Leticia, la enfermera asesinada por su marido ante sus hijos. laSexta ha hablado con la familia, que no entiende la sentencia.

Estranguló a su exmujer delante de sus hijos. Hace solo unos días, en laSexta contamos la condena a 11 años y medio impuesta a un militar por el crimen machista de su pareja, una enfermera del madrileño hospital Gregorio Marañón. Este jueves, la familia de la víctima, de Leticia, ha denunciado que se le ha aplicado una condena "insuficiente".

La defensa de este militar, de un capitán del Ejército de Tierra, identificado como Antonio PC, ha mantenido durante el proceso judicial que el condenado sufría un episodio de trastorno mental durante los hechos. Mientras estrangulaba a su mujer ante la mirada de su hija, de solo tres años.

La familia de Leticia niega que el militar tuviera algún problema relacionado con la salud mental. laSexta ha podido hablar con la madre de esta mujer, víctima de violencia machista. La abuela de los pequeños que ya ha vivido la violencia vicaria.

Y es que, la familia no puede entender la sentencia de 11 años y medio de cárcel. Consideran que se trata de una pena demasiado baja. "Yo tenía mucha fe en el jurado popular, sinceramente. Pensaba que, a lo mejor, iban a tener más empatía con la víctima".

Pero, "cuando lo vimos, no nos lo podíamos creer. Piensas que esto solo pasa en las películas. Pensaba que el jurado popular nos iba a favorecer", ha explicado Carmen, la madre de Leticia.

Rebaja por confesar y trastorno mental

La audiencia de Madrid rebajó la condena al considerar que este capitán del Ejército de Tierra estaba sufriendo una alteración psiquíca. Carmen denuncia que "le han dado más valor a una psicóloga pagada por ellos, por la defensa, pagada por él, que al diagnóstico de los forenses y que al psiquiatra de la prisión".

En la condena, también han tenido en cuenta que confesó haberla matado, pero para la familia nada de eso justifica una reducción de pena tan importante.

El caso ha dejado una herida que sigue abierta, especialmente, para los dos hijos menores. "Decían que cómo estaba mamá y les contábamos que estaba malita y en el hospital", ha relatado Carmen a laSexta.

Porque los niños también son víctimas de la violencia machista y las consecuencias son importantes. "Muchos días les costaba dormirse, se quedaban mirando al infinito y empezaba a llorar", para luego, llamar desconsoladamente a su madre.

Por todo ello, los familiares de Leticia aseguran que van a recurrir la condena contra el militar. Lo hacen por su hija, pero también por el resto de mujeres. "A ver si se puede conseguir que se corte la violencia de género. que, al menos, a las víctimas se las ayude con asesoramiento y que se acuerden de los niños". No quieren que un caso así se pueda volver a repetir.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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