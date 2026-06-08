Condenan a 11 años y medio de cárcel al capitán del Ejército de Tierra que estranguló a su mujer ante su hija de tres años

Condenan a 11 años y medio de cárcel al capitán del Ejército de Tierra que estranguló a su mujer ante la mirada de su hija de tres años

Los detalles Antonio PC, cacapitán del Ejército de Tierra, ha sido condenado a 11 años de prisión por asesinato y seis meses más por lesiones psíquicas, por someter a la víctima, a Leticia, a violencia machista.

Antonio PC, un capitán del Ejército, ha sido condenado a 11 años y medio de prisión por el asesinato de su esposa Leticia en 2023, un acto de violencia machista presenciado por su hija de tres años. El tribunal de Madrid también le ha impuesto seis meses adicionales por lesiones psíquicas. La pena es menor a 12 años debido a un trastorno mental y atenuantes por confesión y reparación del daño. Además, Antonio enfrentará diez años de libertad vigilada y deberá indemnizar a los hijos y padres de Leticia con 500.000 euros. La sentencia, que puede ser recurrida, destaca la responsabilidad exclusiva del acusado en el crimen.

11 años y medio de prisión por matar a su mujer mientras su hija, de solo tres años, miraba. Hablamos del asesinato machista y acto de violencia vicaria que cometió un militar en noviembre de 2023 sobre su pareja, una querida enfermera del madrileño Hospital Gregorio Marañón. Se llamaba Leticia.

Este lunes, tres años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a este capitán del Ejército de Tierra, identificado como Antonio PC, a 11 años y medio de prisión. Considera el juez que es culpable del asesinato de Leticia, su esposa. Es más, ha quedado probado que la estranguló ante la presencia y mirada de su hija menor. Todo, en consonancia con el veredicto emitido por un jurado popular. Por ello, cumplirá 11 años.

También le señala como culpable de un delito de lesiones psíquicas, por la violencia machista que sufría Leticia, por lo que se le suman 6 meses más de prisión.

Eso sí, la pena es de menos de 12 años porque se ha aplicado la eximente incompleta de trastorno mental, pero también los atenuantes de confesión y reparación del daño.

Pese a reconocer los agravantes de parentesco y discriminación por razón de género, la pena impuesta es ligeramente superior a la mitad de la que solicitaban la Fiscalía, la acusación particular y la Comunidad de Madrid, que pedían 20 años por el asesinato y un año por maltrato psicológico continuado.

El militar Antonio PC está cumpliendo prisión provisional desde 2023 y, también hay que recordar, que la sentencia incluye diez años de libertad vigilada una vez que cumpla su condena, que no se acerque a menos de 500 metros de ninguno de sus hijos durante 13 años y que indemnice a estos y a los padres de la víctima con un total de 500.000 euros.

Crimen machista el 25N

La sentencia expone que el 25 de noviembre de 2023, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Antonio acudió con su esposa, sus dos hijos y sus suegros a un zoológico a pasar el día y, cuando regresaron a su casa en el distrito de Puente de Vallecas sin estos últimos, la estranguló. Cuando el acusado agarró del cuello a Leticia, relata el magistrado, lo hizo de forma "sorpresiva, sin que ella pudiera esperar dicha reacción" y sin que tuviera capacidad de defensa por la diferencia de fuerza física existente entre ambos, incurriendo en la alevosía que convierte los hechos en un asesinato. Esta fue la única causa de la muerte, según vio probado por unanimidad el jurado, que descartó que el fallecimiento de Leticia tuviera que ver con una mala o tardía atención médica. "Es tan evidente que sobran comentarios", expresa el juez.

El acusado no detuvo su acción pese a ser consciente o, "cuando menos, representarse la alta probabilidad de que todo estuviera siendo observado por su hija", sostiene el juez para añadir que la menor, de tres años, ha sufrido un "menoscabo psíquico" cuyas consecuencias "indefinidas" se mantendrán o agravarán a lo largo de su desarrollo.

En el momento de asesinar a Leticia, reconoce el tribunal, el acusado tenía alteradas "de manera relevante" sus facultades intelectuales y volitivas por sufrir un episodio disociativo en el marco de un "trastorno explosivo intermitente", por lo que concurre esa eximente incompleta de la responsabilidad penal. A su vez, señala que fue Antonio el que alertó a los servicios de emergencias y que durante las diligencias policiales se mostró "colaborador", así como que ha consignado 287.535,91 euros para cubrir la importación de las indemnizaciones, por lo que los atenuantes de confesión y reparación del daño quedan acreditadas.

En su veredicto de culpabilidad, el jurado no vio suficientemente probado que la petición de divorcio que había solicitado la víctima fuese la causa directa de la agresión, ni que el menor de los hermanos, de 2 años y sin la capacidad de hablar en ese momento, viese lo ocurrido. "Se analice como se analice" la muerte de Leticia es "responsabilidad única" del acusado, dice el juez en una sentencia que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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