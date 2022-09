No, la melatonina no es el remedio milagroso contra el insomnio. Los suplementos de melatonina que se venden sin receta en internet, farmacias o herbolarios, tienen dos problemas. El primeros es que no siempre son fiables, porque no han sido aprobados por las autoridades oficiales de medicamentos.

Además, el segundo problema es tomarla sin control médico. Puede provocar efectos secundarios como irritabilidad, problemas digestivos y también insomnio. Porque cuando tomamos melatonina, nuestro cuerpo deja de fabricarla de forma natural, por lo que resulta más difícil dormir.

A las puertas de una farmacia encontramos consumidores de melatonina sin receta. Dicen que sin ella duermen peor. No provoca adicción física, pero sí pude generar dependencia psicológica.

Solo hay un producto con melatonina cuya eficacia ha demostrado la Agencia del medicamento y solo se vende con receta.