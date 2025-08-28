Se hacía pasar por técnico para robar, pero se encontró a doña Concha: desarticulada una red de ladrones que operaba en toda España

Los detalles Convencía a los ancianos para que le dejaran entrar en sus domicilios con el fin de revisar servicios de teleasistencia a mayores. Una vez dentro, empezaba un paripé que no pudo colar a su última víctima en Barbate (Cádiz).

Doña Concha, de 79 años, camina detrás del ladrón que salía a la fuga de su casa de Barbate (Cádiz). Con él, un botín conformado por las joyas y 3.600 euros que le sisó a la gaditana tras haberle dejado entrar en su domicilio. Y es que el ladrón se presentó como un técnico del servicio de teleasistencia que usa la mujer. Después de un rato en casa, pudo darse cuenta. Gracias a ello, las autoridades han desarticulado una red que ha cometido más de una veintena de robos con este modus operandi.

Tal y como se ve en la secuencia sobre estas líneas, los vecinos de Concha salieron tras ellos al escucharla gritar al ladrón. Un joven de 29 años que se ha recorrido España haciéndose pasar por técnico que aseguraba a sus víctimas que iba a comprobar que todo funcionase bien. "Cuando subió se fue directo a la cajita y dijo sí está mal", relata Concha.

En ese momento, empezó el paripé. "Llevaba un aparatito y dijo: este está mal, se siente algo magnético". Entonces, le hizo sacar todo lo magnético que tenía en la casa, es decir, dinero y joyas. "Cuando abrí para coger el dinero, vio el baúl", asegura a laSexta la víctima, quien lo volcó todo. En cuanto, se despistaba "se lo guardaba en un bolso negro".

Cuando ella se da cuenta, todo se acelera: "Él rápido en cuantito vio que me estaba dando cuenta, abrió y corrió", habiéndolo cogido todo. Eso sí, Concha lo hizo tras él, pero sin poder alcanzarlo. Sus vecinos que hicieron lo propio pudieron coger la matrícula del ladrón. De hecho, las imágenes sobre estas líneas han sido cruciales, como también lo han sido las huellas.

Desde luego que no era un ladrón de guante blanco, pues ha dejado huellas por media España. Se le vincula a otros nueve robos en Cádiz, una decena en Madrid, Burgos, Zaragoza. No obstante, es posible que sean más, ya que en el registro del piso alquilado en Chiclana encontraron la bisutería que no consiguieron vender. Eso sí, ahí están los billetes.

Ahora, la Guardia Civil y la Policía Nacional revisan lo incautado, entre lo que, sin embargo, no están las joyas de Concha valoradas en 10.000 euros. No obstante, ella se queda con "la satisfacción de decir, lo han cogido", así como que sigue en calabozos, a la espera de responder, por ahora solo por este robo, ante el juez.