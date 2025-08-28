Ahora

Pueden provocar accidentes

El peligro de las motos de agua: aumenta su uso a la vez que los incidentes por prácticas imprudentes

El contexto Este verano se han vivido varios episodios de motos de agua que han provocado el pánico de bañistas por pasar muy cerca de ellos o de incluso perder el control del vehículo.

El regatista olímpico Nacho Baltasar denuncia las peligrosas maniobras de las motos acuáticas en Mallorca
Una de las actividades más de moda en verano es alquilar motos de agua. Para algunas no es necesarias ni carné, pero su uso se ha convertido en un peligro para los nadadores y bañistas.

El claro ejemplo de ello es el vídeo difundido en redes sociales por el regatista olímpico Nacho Baltasar. "¡Eh! Qué pasa, ¿no miramos? ¡Me habéis pasado todos por encima, todos!", le dice a varias personas que pasaron por encima de él mientras nadaba en Mallorca.

Pero ese no es el único incidente del verano. Hace unas semanas, en la playa La Luna de Mijas, vieron como una moto de agua generaba momentos de pánico al llegar a gran velocidad hasta la arena. No causó heridos, pero sí inseguridad entre los bañistas.

La Guardia Civil vigila a diario estos vehículos para controlar que respeten las normas. Por tierra y por aire comprueban que cumplan con la velocidad que las zonas por las que van sean las habilitadas y también la distancia, que no puede bajar de los 400 metros.

Estos vehículos no frenan igual que por tierra y pueden ser muy peligrosos si no se conducen correctamente, por lo que su correcto uso resulta crucial para evitar accidentes.

