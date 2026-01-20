El maquinista del Iryo alertó del descarrilamiento al centro de mando de Adif y pidió sin éxito parar el tráfico: "No hay ningún tren llegando"

Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales.

Los detalles Los audios de las llamadas entre el maquinista del Iryo y el centro de mando de Adif, publicados por 'elDiario.es', revelan que el conductor pensaba que el tren había sufrido un "enganchón".

El maquinista del tren de Iryo que descarriló en Adamuz alertó al centro de mando de Adif en Atocha de un "enganchón" antes del choque con un Alvia, según grabaciones de la 'caja negra' obtenidas por 'elDiario.es'. El accidente ocurrió en la ruta Málaga-Madrid cuando los últimos vagones descarrilaron cerca de las 19:45 horas. Poco después, un Alvia colisionó, cayendo por un talud. En la segunda llamada, el maquinista informó del descarrilamiento y pidió detener el tráfico urgentemente. Adif respondió que no había trenes próximos, pero el Alvia impactó, causando 42 muertes y numerosas desapariciones y heridos.

El maquinista del tren de Iryo que descarriló en Adamuz el pasado domingo después chocó con un Alvia, avisó en una llamada al centro de mando de Adif en Atocha de que había sufrido "un enganchón". Así lo revelan las grabaciones de la 'caja negra' de la cabina a las que ha accedido 'elDiario.es'.

El tren hacía el trayecto Málaga-Madrid cuando, cerca de las 19:45 horas, sufrió el accidente a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras descarrilar los últimos vagones. Pocos segundos después, un tren Alvia que hacía la ruta de Madrid a Huelva colisionó con él y sus primeros vagones cayeron por un talud de cuatro metros.

Los audios obtenidos por 'elDiario.es' muestran el contenido de dos llamadas entre el maquinista y el centro de mando de Adif. En la primera, parece que el conductor del Iryo no sabía la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, lo más relevante ocurre en la segunda llamada, cuando alertó del descarrilamiento y pidió que se parara el tráfico de las vías "urgentemente".

"Sí, sí, sí… no hay ningún tren llegando", le respondió el centro de mando de Adif, según los citados audios. Posteriormente, el Alvia impactó con él, provocando la mayoría de los fallecimientos del trágico accidente.

En la primera comunicación, el maquinista informó de un posible "enganchón a la altura de Adamuz" y desde el centro de mando le pidieron que bajase lo "pantógrafos" (unos dispositivos articulados del techo del tren que toman electricidad de la catenaria).

Él dijo que ya estaban completamente bajados. Detalló que el tren estaba "bloqueado" y que tenía que bajar a "reconocer".

Fue en esa segunda llamada cuando advirtió del descarrilamiento y de que invadía una vía contigua. "Atocha, 6189, mira comunicarle que es un descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Repito: descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor", dice el operario de tren en el audio publicado por 'elDiario.es'.

Es entonces cuando Adif le asegura que "no hay ningún tren llegando". El conductor, por su parte, comunica que hay también un incendio y necesita "abandonar la cabina porque tengo que verificar".

"Necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia, bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren", solicita, antes de finalizar la llamada.

Hasta el momento, el suceso ha dejado 42 víctimas mortales y 43 denuncias por desapariciones, además de decenas de heridos. El contenido de las cajas negras de los trenes accidentados podría despejar dudas sobre lo ocurrido.

