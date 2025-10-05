Ahora

En Beniel

Un párroco se lleva 9.600 euros de la cuenta de la ermita de El Mojón (Murcia) y los devuelve tras la presión del pueblo

Los detalles El cura transfirió el dinero a otra cuenta y los vecinos, al enterarse, le presionaron y amenazaron con emprender acciones legales si no devolvía toda la cuantía.

Los vecinos de El Mojón, en Beniel (Murcia), han conseguido este viernes recuperar el dinero que el párroco del pueblo había transferido desde la cuenta de la ermita de la localidad a otra.

El cura había sacado de la cuenta bancaria 9.600 euros alegando que el dinero pertenecía a la diócesis de Cartagena y no a la ermita de El Mojón, pero los vecinos mostraron su enfado ya que aseguraban que esa cantidad eran de donaciones suyas.

Los feligreses presionaron al párroco y le advirtiendo que emprenderían acciones legales si no devolvía la cuantía entera, algo que ha terminado haciendo.

No obstante, la confianza en él está rota. Todavía mantiene el cargo, pero los vecinos de la localidad murciana están recogiendo firmas para solicitar su marcha.

