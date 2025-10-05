Ahora

'016', teléfono contra la violencia machista

Detenido un hombre de 33 años por acuchillar a su expareja en Zaragoza

Los detalles La víctima, de 35 años, está ingresada con pronóstico reservado, mientras que el presunto agresor, de 33, está a la espera de pasar a disposición judicial.

Imagen del lugar donde se ha producido la presunta agresiónImagen del lugar donde se ha producido la presunta agresiónAgencia EFE

Un hombre de 33 años ha sido detenido por acuchillar en la noche del sábado en Zaragoza a su expareja, quien está ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Clínico Lozano Blesa, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El suceso ocurrió poco antes de las 23:00 horas de este sábado, cuando se recibió una llamada en la que se alertaba de que en un portal de la calle Portugal, en el barrio de las Delicias, había una mujer con una herida en el costado, al parecer producida con un arma blanca.

En ese momento, la Policía Nacional avisó al '061', que acudió al lugar de los hechos y trasladó a la mujer, de 35 años, al Hospital Clínico con pronóstico reservado.

Por su parte, el presunto autor de la agresión, que era la expareja de la víctima, fue detenido por la Policía en las proximidades del lugar, y todavía no ha pasado a disposición judicial.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

