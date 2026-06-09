El papa León XIV lamenta los "feminicidios" y pide un sistema sanitario con la salud mental como prioridad

¿Qué ha dicho? El pontífice ha hablado de "un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres". Es la primera vez que se refiere en un acto público durante su visita a España a temas relacionados con la igualdad y en concreto sobre la violencia de género.

El papa León XIV abordó en Barcelona la violencia contra las mujeres y la salud mental, temas que considera de responsabilidad colectiva. Durante su vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con 40.000 asistentes, el pontífice habló sobre la violencia machista tras escuchar el testimonio de Desiré, una joven que sufrió un intento de feminicidio en su familia. Subrayó que la violencia tiene raíces culturales y antropológicas, y enfatizó la responsabilidad individual y social en su erradicación. Además, al responder a Carmina, una profesora que enfrentó la depresión, destacó la importancia de priorizar la salud mental en el sistema sanitario.

La "violencia contra las mujeres" que "a menudo" desemboca en "feminicidios" y la necesidad de tener un sistema sanitario que vea la salud mental como "una de sus prioridades". Estos son de los temas que ha tratado este martes el papa León XIV desde Barcelona. Dos asuntos que, en opinión del pontífice, son de "todos", pues nos afectan personalmente y como sociedad.

Es la primera vez que el Pontífice se refiere en un acto público durante su visita a España a temas relacionados con la igualdad y en concreto sobre la violencia machista.

Durante su vigilia con unas 40.000 personas en el Estadio Olímpico Lluís Companys, al papa se le ha agasajado con alabanzas, actuaciones musicales, discursos de agradecimiento y hasta un castell . Él ha correspondido alternando el castellano y el catalán en sus comparecencias desde que ha llegado a Cataluña. Pero también respondiendo a las preguntas de varias personas.

Ha sido en este momento de la vigilia en el que el papa León XIV ha hablado sobre la violencia machista y la salud mental, contestando a las cuestiones de dos participantes en el acto, de dos asistentes que han sufrido dichos temas.

"Tantas crónicas policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", ha lamentado en respuesta a Desiré, una chica de 20 años cuyo padre intentó asesinar a su madre cuando ella era pequeña.

Para el pontífice, la violencia machista es una "realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales". Además, ha subrayado la responsabilidad de cada persona y ha precisado que "si existe violencia, si triunfa el egoísmo, si incluso el amor entre familiares se transforma en odio", es necesario plantear algunas preguntas "a las dinámicas de la sociedad, a la cultura del individualismo, a la tentación de la violencia" y "no a Dios".

"No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad, no podemos imaginar que Dios desde lo alto responda a nuestras necesidades de forma automática o impida milagrosamente que el mal suceda", ha añadido.

"Este malestar invisible"

Del mismo modo ha contestado a la interpelación y al testimonio de Carmina, una profesora de educación secundaria que luchó contra la depresión. "A veces, este dolor es tan abrumador que la idea de desaparecer parece la única salida. Yo misma luché por salir de esta enfermedad, en silencio durante años, y una noche de viernes perdí la batalla e intenté quitarme la vida", ha contado al papa.

Tras ello, León XIV ha definido los problemas de salud mental como "este malestar invisible y generalizado, que afecta también a los jóvenes". Por ello, no ha dudado decir: "Se necesita un sistema sanitario que incluya entre sus prioridades este malestar invisible".

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