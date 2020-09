El dispositivo de búsqueda activado desde este pasado fin de semana en Ventas de Huelma (Granada) ante la supuesta presencia de una pantera negra, trabaja para clarificar con fiabilidad de qué animal en concreto se trata. La Guardia Civil explica que no podrá confirmar de qué tipo de animal salvaje se trata hasta que no logren atraparlo de forma definitiva y que, de momento, continúa el operativo de búsqueda.

Por otra parte, en declaraciones a Efe, el fotógrafo Alfonso Azaustre asegura que cuenta con instantáneas de un felino de grandes dimensiones que ha tomado en un paraje a unos quinientos metros de Ventas de Huelma, hasta donde él se había desplazado por la expectación que había despertado la búsqueda de este animal.

"Lo he tenido delante, a unos treinta metros, era grande pero no creo que se trate de una pantera", ha indicado Azaustre, que apuesta por que el animal sea más bien un gato oscuro de grandes dimensiones.

"No tiene ni la cabeza, ni el cuerpo del gato salvaje, es que no hay ninguna duda, esa foto es de un gato negro doméstico", ha explicado en El Ideal, donde aclara que "de lejos se ve más grande y el rabo es largo, pero luego cuando te acercas ya no hay duda de que no es una pantera, pero de lejos...".

A través de sus redes sociales, el Consistorio de esta localidad ha informado de que el operativo especial, en el que se integra la Guardia Civil, ha incorporado a un educador animal con gran experiencia en este tipo de felinos para intentar clarificar "de una vez" y "con fiabilidad" cuál es el animal en cuestión y tranquilizar a los vecinos.