Las palabras del consejero de Cultura de Ayuso sobre el calor indignan a la comunidad educativa: "Puede llevar a un síncope"

El contexto Para el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid el calor es una fuente de inspiración y tiene su propia solución: una camiseta de manga corta y pantalón de manga corta. Unas palabras que han indignado a toda la comunidad educativa.

La controversia en la Asamblea de Madrid se intensificó cuando el consejero de Cultura, Mariano de Paco, afirmó que estudiar a 35 grados es inspirador, minimizando los problemas del calor en las aulas. Esta declaración provocó indignación en la comunidad educativa, que señala riesgos graves para la salud, como golpes de calor. La presidenta de la FAPA Giner de los Ríos y la de ADIMAD expresaron su rechazo a las palabras del consejero. De Paco defendió sus comentarios, afirmando que las adversidades pueden ser inspiradoras, citando a Cervantes. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticó la falta de acción ante las muertes relacionadas con el calor.

Resulta llamativo que los políticos bromeen con los problemas de la gente, con problemas que, además, tienen una solución fácil, si se ponen a ello, pero que se empeñan en minimizar. La última polémica en la Asamblea de Madrid la protagonizó este jueves el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, quien dijo que estudiar a 35 grados en las aulas es inspirador.

"Yo cursé la Educación General Básica (EGB) y les puedo asegurar que cuando hace calor y no pasa absolutamente nada", aseguró el consejero. Cuando en realidad, pasar sí que pasa.

La presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas, indica que podría provocar "cuadros de golpes de calor que pueden llevar a un síncope y esto puede resultar incluso fatal perdiendo la vida". Una madre cuenta a laSexta que su hijo a diario llega con "mareos, migrañas". Otra se queja de que " no podemos estar con estos mareos, sangrados...".

Pero para el consejero de Cultura el calor es una fuente de inspiración y tiene su propia solución: una camiseta de manga corta y pantalón de manga corta. La consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, insiste en esa línea de que "cuando hace calor, hace calor".

Palabras que han indignado a toda la comunidad educativa. La presidenta de ADIMAD (Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid), Rosa Rocha, señala que "a los directores, a los profesores, a las familias y a los alumnos nos produce de todo menos risa".

La presidenta de la FAPA Giner de los Ríos indica que "no vamos a consentir ninguna mofa ante una cuestión de salud tan grave. Les proponen, según dice Rosa Rocha, que "estén toda la mañana sin aire acondicionado, entre 8.30 a 15.00, y vayan en pantalón corto".

Este viernes, Mariano de Paco ha asegurado que sus declaraciones están fuera de contexto y lejos de pedir disculpas. "Por lo que me preguntan la fuente de inspiración, las adversidades muchas veces lo son y cualquiera que haya leído a Cervantes lo sabe", ha asegurado este viernes.

Ante esto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha pedido que "dejen de reírse de la gente y empiecen a trabajar". En tan solo cinco días de junio llevamos 29 muertes atribuibles al calor en España. En Madrid, desde mediados de mayo ya hemos registrado 19 días por encima de 32 grados. Bromear o ser irónico a costa de la salud de docentes y niños no es justificable.