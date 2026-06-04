El consejero de Cultura de Ayuso dice que el calor en las aulas puede ser "fuente de inspiración": "Cuando hace calor, hace calor y no pasa nada"

El consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, dice que el calor en las aulas puede ser "fuente de inspiración"

Los detalles El consejero de Ayuso ha insistido en el mantra de los populares frente a las quejas de profesores y familias por el calor que están sufriendo los niños en aulas que no están adaptadas a las altas temperaturas. "Cuando hace calor, hace calor (...) Y no pasa nada", ha insistido Mariano de Paco.

En la Asamblea de Madrid, el consejero de Cultura, Mariano de Paco, defendió que el calor puede ser fuente de inspiración, citando al poeta Vicente Medina, en respuesta a las críticas por las altas temperaturas en las aulas. La oposición, liderada por Manuela Bergerot de Más Madrid, criticó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la falta de medidas para climatizar los colegios, donde se han registrado temperaturas superiores a 35 grados. Bergerot afirmó que si los hijos de los dirigentes asistieran a escuelas públicas, estas ya estarían climatizadas, reflejando la desesperación de las familias ante la inacción gubernamental.

Nueva polémica en la Asamblea de Madrid. Hoy el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración" y para ejemplificarlo ha señalado al poeta y dramaturgo murciano Vicente Medina.

Ha sido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea, marcado por las críticas de la oposición por el calor en las aulas, en el que ha explicado que él cursó la Educación General Básica (EGB) en un colegio de su Murcia natal.

"Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy, y aquí estamos todos. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió 'Cansera'", ha expuesto De Paco para recomendar a los diputados de la izquierda que lean ese poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

En esta sesión plenaria desde Más Madrid se ha criticado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, por afirmar que "cuando hace calor, hace calor". Lo dijo tras haber sacado pecho de las medidas impulsadas por el Gobierno autonómico para climatizar las aulas.

Durante su intervención, De Paco ha explicado también que esta mañana para enviar a su hija al colegio le ha puesto "una camiseta de manga corta y un pantalón corto". "¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer", ha cargado contra la formación regionalista.

Mientras, las aulas se convierten en auténticos hornos. En los últimos días ha habido más de un episodio de vómitos, mareos y golpes de calor. Y es que apenas hay colegios climatizados y los patios no tienen sombra.

Con este panorama, profesores y padres se unen para conseguir que los centros escolares se acondicionen para afrontar las altas temperaturas. Las familias retratan la inacción de las administraciones, que dicen, no se gastan ni un euro en los niños.

Bergerot (Más Madrid): "Si ustedes tuvieran a sus hijos en aulas a 35 grados ya estarían climatizadas"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado hoy directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de desatender la situación de los centros educativos públicos durante las últimas olas de calor. Bergerot ha asegurado que "si los dirigentes del Gobierno regional llevaran a sus hijos a la enseñanza pública, las aulas ya estarían climatizadas".

Bergerot ha preguntado a Ayuso qué actuaciones va a poner en marcha el Ejecutivo autonómico para mitigar los efectos de las altas temperaturas en colegios e institutos, tras denunciar que se han registrado aulas con temperaturas "superiores a los 35 grados".

Según ha expuesto, alumnos y docentes llevan dos semanas soportando "condiciones extremas" coincidiendo con el final de curso y el periodo de exámenes. "Aulas a 35 grados donde hay niños aprendiendo a leer, niñas haciendo educación física y adolescentes haciendo exámenes que van a decidir su futuro", ha afirmado.

La portavoz de Más Madrid ha trasladado que muchas familias están "desesperadas" y que los centros apenas disponen de herramientas para combatir el calor "más allá de bajar las persianas o utilizar ventiladores". "Tienen a las familias desesperadas y lo único que pueden hacer los colegios e institutos es bajar las persianas para que no dé el sol. Están obligando a las familias a comprar ventiladores portátiles para evitar que sus hijos se desmayen por el calor", ha denunciado.

Bergerot también ha criticado las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo regional sobre esta situación. "Tienen los colegios madrileños ardiendo y lo único que hacen es decir que cuando hace calor, hace calor", ha reprochado antes de vincular la falta de climatización en los centros con la distancia existente entre los responsables políticos y la realidad de la escuela pública.

"Nos acusan de querer mejorar la educación pública de nuestros hijos porque nosotros sí llevamos a nuestros hijos a la pública. Ojalá ustedes hicieran lo mismo, porque si ustedes tuvieran a sus hijos en aulas a 35 grados ya estarían climatizadas", apuntó. Asimismo, sostuvo que una presidenta "no debería mandar a los hijos de los demás a dar clases en unas condiciones que no toleraría para los suyos" y remató su intervención afirmando que "cuando hace calor hace calor, pero bien que en su despacho hay aire acondicionado"

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