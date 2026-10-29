Detenida por abandonar su coche en la A-8 y amenazar al copiloto para que no la denunciara

Los detalles El vehículo sufrió un accidente en Solares, Cantabria, en una jornada de lluvia, y quedó abandonado en el arcén izquierdo. Más de una veintena de conductores alertaron al 112 de su presencia. La mujer conducía sin permiso por haber perdido todos los puntos.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 22 años por abandonar su vehículo tras un accidente en la Autovía del Cantábrico (A-8), cerca de Solares, Cantabria. La mujer, que conducía sin carné por haber perdido todos los puntos, también es acusada de amenazar a su acompañante para evitar una denuncia. El incidente ocurrió el 6 de septiembre en un día lluvioso, lo que complicó la circulación. El coche fue abandonado en el arcén izquierdo, lo que llevó a numerosos conductores a alertar al 112. La detenida enfrenta cargos que pueden suponer penas de seis meses a cuatro años de prisión.

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 22 años por abandonar presuntamente su vehículo en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Solares (Cantabria), después de sufrir un accidente cuando conducía sin carné por haber perdido todos los puntos. Además, se le acusa de amenazar a su acompañante para evitar que denunciara lo ocurrido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de septiembre, en una jornada de lluvia que complicaba aún más la circulación. La presencia del coche abandonado en el arcén izquierdo de la autovía llevó a más de una veintena de conductores a alertar al 112, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La mujer fue detenida este mes de octubre, después de que la investigación de la Guardia Civil de Cantabria permitiera identificarla como la conductora del vehículo, pese a que había perdido todos los puntos del carné y, por tanto, no tenía permiso para conducir.

Durante las pesquisas, los agentes también averiguaron que la joven presuntamente había amenazado a la acompañante con la que viajaba para que no denunciara los hechos.

Ambas abandonaron el coche en el arcén izquierdo de la A-8, a la altura de Solares, después de que el vehículo se saliera por el carril derecho, chocara contra una barrera de protección y se desplazara hasta el carril izquierdo, donde colisionó con la mediana.

A la detenida se le atribuyen dos delitos contra la seguridad vial y otro contra la Administración de Justicia, que, según la Guardia Civil, pueden acarrear penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

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