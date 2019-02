Padres de niños prematuros piden escolarizar a sus hijos teniendo en cuenta el año que tendrían que haber nacido

Valentina y Candela son grandes prematuras: "Mis hijas nacieron el 6 de diciembre de 2016 y su fecha prevista sería en febrero de 2017", erxplica Marta Orpez Martín. Se adelantaron tres meses y eso les supone tener que empezar al colegio un año antes: "Tienen que empezar en septiembre pero si hubieran nacido en febrero tendrían que esperar un año más. Supone mucho".

Por eso desde la Asociación de Padres de Niños Prematuros piden que se tenga en cuenta la edad corregida, es decir, según el día en que deberían haber nacido y que sean los padres quienes elijan en qué curso escolarizarlos: "Que se les metan con su curso, con sus iguales. Es que van a estar con niños de más de un año de diferencia".

En Aragón y Canarias es posible para los prematuros extremos, en Murcia, Ceuta y Melilla, también abarcaría a los grandes prematuros y en Castilla la Mancha, Castilla León y Extremadura la flexibilización es ya una opción para todos los niños prematuros: "La defensora del Pueblo animó a todas las comunidades a llevar adelante una flexibilización de este tipo", defiende Concepción Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Niños Prematuros.

No solo ellos, lo mismo piden todos los profesionales sanitarios que trabajan con niños prematuros: "Si hablamos de un curso escolar completo es mucho tiempo. Podemos hablar de no tener lenguaje a no tenerlo, de tener dificultades en la interrelación a no tener dificultades…" explica Teresa Ferrando Lucas, neuropediatra.

Una medida que dicen, las familias, les supondría no tener que ir contrarreloj. Porque escolarizar a Valentina y Candela, por ejemplo, este año según su edad cronológica, les supondrá una presión y un esfuerzo que, con solo dos años, dice su madre, no les corresponde.