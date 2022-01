El Hospital Clínic de Barcelona ha compartido el testimonio de Albert Pérez Novell, un hombre de 70 años hospitalizado en la UCI por coronavirus que se muestra arrepentido por no haber querido vacunarse.

"Es absurdo. Pensaba que esto no iba conmigo. No me quise vacunar porque mi vida social se había reducido mucho y sí que al principio pensaba: que se vacunen los demás, pero es un error", asegura este paciente.

Novell, que permanece conectado a un tubo en el hospital, asegura que lo que ha visto en el centro "es horroroso": "Ver a una persona joven, alta como un pino, que se va. Ocho días entubado y no reacciona. Podía haber sido yo".

Además, también señala que "no hay palabras para decir lo que es un negacionista en estos momentos": "Es intolerable relacionar el debate de la libertad personal con el debate de la salud, y eso es lo que están haciendo algunos interesados por intereses espúreos, para vender libros y hacer no se qué".

Finalmente Pérez Novell lanza un mensaje a toda la sociedad para concienciar: "Ahora es vacuna, vacuna y vacuna, tengas 20 o tengas 70, y yo he tenido que aprenderlo de la peor manera posible, que es casi muriéndome".