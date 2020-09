Pablo Rivera, actor que interpreta a Toni en 'Cuéntame cómo pasó', ha sorprendido a sus fans en redes sociales mostrando a su pareja y a su hijo a través de una foto en Instagram. Hasta el momento, el actor no había dado ninguna pista de su vida íntima. Así lo confesaba en su publicación: "Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática".

"Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar", continuaba explicando el actor en el pie de foto de la imagen, donde además ha confesado que en su casa son tres chicos: "No podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado", ha expresado el artista.

La publicación ya ha recibido más de 30.000 likes y 1.500 mensajes en menos de 24 horas. Entre todos ellos, su compañero de profesión, Javier Cámara, le ha dado la enhorabuena por su "preciosidad de familia" al mismo tiempo que le planteaba una duda en clave de humor: "Ya un día me explicarás como te da tiempo a ir tanto al cine".

Y no solo al cine, si no que el actor también ha tenido tiempo de escribir una novela: 'Penitencia'. Con ella, el joven ha plasmado el mundo de la interpretación y de su industria para acercarlo a sus lectores. Una temática muy diferente a la de su primera novela: 'No volveré a tener miedo', un thriller familiar ambientado en los años noventa que indaga en las causas de un parricidio.

Aunque ir al cine y escribir libros le robe parte de su tiempo, la principal dedicación del joven es la actuación. Una profesión que le ha llevado a conocer a muchos de sus compañeros. Como a la actriz Sara Sálamo, quien le ha dejado un bonito mensaje en la imagen de su familia: "Me chifla la foto y vosotros". Junto a ellos, también se han unido a las felicitaciones otros actores, actrices y personajes del mundo de la televisión como Paula Echevarria, Félix Gómez, Lydia Bosch, Vanesa Romero, Paloma Bloyd, Pedro Alonso o Alfonso Bassave, entre otros.

El actor, que actualmente se encuentra grabando la nueva temporada de 'Cuéntame cómo pasó', cerraba su publicación expresando: "Respeto, intimidad y felicidad para todos".