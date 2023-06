La precampaña electoral y los pactos del PP y Vox en ayuntamientos y comunidades marcan este miércoles la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, jornada reivindicativa teñida por la desaparición de consejerías de Igualdad, consistorios sin banderas arcoíris y anuncios de reforma de leyes trans.

Retirada este martes por orden de la Junta Electoral Central, la lona colgada por Vox en un céntrico edificio de Madrid, donde una mano con una pulsera de España tiraba a la papelera un logo feminista o la bandera LGTBI, ha resumido varios de los temas de la precampaña y ha hecho sonar con fuerza las alarmas entre los activistas. "No nos van a hacer desaparecer. No daremos ni un paso atrás. Contra el odio, visibles y orgullosas", aseguró la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, al fotografiarse frente a la polémica lona, enarbolando la bandera arcoíris. "Los que hemos tenido que estar luchando por nuestros derechos no vamos a dar ningún paso atrás", garantizó este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin banderas y con la ley Trans en cuestión

Con su recién estrenada mayoría absoluta, Isabel Día Ayuso anunció en su discurso de investidura como presidenta de la comunidad de Madrid que reformará la ley trans madrileña como prometió a Vox, que recriminaba a los populares que criticaran la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y mantuvieran normas autonómicas similares. El rechazo a la ley que permite cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin condiciones y con aval de los progenitores desde los 14 une a populares y a Vox, cuyos recursos han sido ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

En diversos ayuntamientos su alianza ha llevado también a eliminar la bandera arcoíris de los balcones consistoriales, pero el PP ha decidido marcar distancias e iluminar por primera vez con los colores LGTBI su sede nacional en la calle Génova de Madrid. Ha colgado también la bandera en ayuntamientos en los que gobierna en solitario, como Valencia o Logroño, pero los pactos han marcado el paso de otras administraciones.

No ha sido posible un "consenso", admitió el alcalde de Toledo, el popular Carlos Velázquez, que arrebató la vara de mando al PSOE en la capital castellanomanchega con apoyo de Vox. Esgrimiendo la sentencia del Supremo que estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, José Luis Martínez Almeida ya tomó esa decisión hace años en Madrid, pero este miércoles volverá a iluminar con los colores LGTBI la fachada del ayuntamiento de la capital y la fuente de la Cibeles.

En Náquera, el primer municipio valenciano gobernado por Vox gracias al apoyo del PP, el pacto de gobierno incluyó la retirada de las banderas LGTBI de edificios oficiales. Hoy diversas asociaciones han convocado una manifestación por la localidad con el lema "Náquera orgullosa"

Zapatero, icono del Orgullo para la izquierda

Frente a Vox, la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en icónica para la izquierda. Con Pedro Sánchez y su todavía ministra Irene Montero cada día más alejados, la voz de Zapatero abre el vídeo con el que el líder del PSOE y presidente del Gobierno ha felicitado el Orgullo y el Ministerio de Igualdad le entregó este martes uno de sus premios Arcoíris, con los que reconoce la labor de personas y entidades en favor de los derechos del colectivo LGTBI.

Fue durante su mandato cuando España se situó en la vanguardia al reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y cuando se aprobó también la ley de identidad de género, que permitía cambiar el sexo en el registro a mayores de edad con un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamientos, la precursora de la actual ley trans.

De Hungría a Italia

Asociaciones y activistas LGTBI no ocultan su preocupación ante la entrada de Vox en distintas administraciones y alertan de la involución que ya se registra en países en los que gobiernan partidos ultraderechistas, como Hungría o Italia, donde las autoridades han comenzado una ofensiva para evitar el registro de hijos de parejas homosexuales. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) apuesta por la movilización.

"Para proteger los derechos que ya hemos logrado y luchar por los que quedan, debemos llenar las calles y las urnas de Orgullo por los derechos de todas, todes y todos. Para que no sea nuestro último Orgullo. Tomemos las calles. Vota con orgullo", ha pedido a través de las redes sociales. La manifestación estatal del Orgullo 2023 tendrá lugar este sábado 1 de julio en Madrid y se espera que sea masiva.

La delegación del Gobierno, que ha diseñado un dispositivo especial de seguridad, augura un millón de asistentes, 300.000 más que en 2022.