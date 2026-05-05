Brote de hantavirus en un crucero: síntomas, vías de contagio y opciones de desembarco para los afectados

El catedrático Alfredo Corell habla sobre el brote que ha dejado tres fallecidos en un crucero con destino final en Canarias. La OMS ha defendido que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero.

Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, lanza un mensaje de tranquilidad a la población tras conocerse el brote de hantavirus que ha tenido lugar en un crucero con destino final en Canarias. El inmunólogo asegura que la gente "no se debe asustar ni preocupar", ya que las posibilidades de contagio con este virus de persona a persona "son mínimas, por no decir nulas".

Eso sí, pide ayuda humanitaria para quienes están dentro de ese barco. En el vídeo que acompaña a estas líneas, Corell comparte varias infografías que nos dan detalles sobre las vías de contagio del hantavirus, como de sus síntomas y de sus variantes. En el caso de que el virus se contagiase de persona a persona, solo sería posible si fuera la variante Andes, como explica Corell.

"Yo creo que lo más urgente en este momento es que nos confirmen los laboratorios que estén analizando a estos individuos cuál de las variantes del virus es, porque eso va a hacer que la estrategia del desembarco sea de una manera o sea más estricta, o sea menos estricta. Esto es lo más urgente en este momento", señala Corell.

El catedrático apuesta por un desembarco "más cuidadoso" porque podríamos estar ante una variante que se transmite de persona a persona. "Es verdad que no es como un virus de la gripe o un virus del COVID que va en el aerosol. Es un contagio muy estrecho", explica, detallando el protocolo que se tendría que seguir en todo momento en ese desembarco.

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