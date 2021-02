El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha emitido un comunicado en el que reitera sus disculpas por haberse vacunado de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y asegura que no supo "calcular las consecuencias" de este acto, porque, de saberlas, "no lo habría hecho".

Además, ha manifestado que sí recibirá la segunda dosis de la inmunización a pesar de que en un principio aseguró que no se la administraría: "Se me ha recomendado que lo haga, porque se perdería la primera y el daño sería más complicado. Así que cuando me corresponda y se me diga, probablemente lo haré".

"Estoy verdaderamente dolido por dentro y lamento esta situación. Les pido perdón", ha afirmado Lorca Planes, quien ha señalado que, accedió a vacunarse después de que se lo propusieran como una forma de "animar a la gente y que diera el paso para aceptar la vacuna".

En el texto, Lorca Planes ha reconocido que no es presidente del Patronato del Hogar de Betania, la residencia de mayores en la que se le suministró la primera dosis, si bien ha precisado que este centro "pertenece a la Diócesis" a la que sirve "como obispo".

También ha confirmado que ha cumplido con su "deber" de informar de esta "incidencia" a los organismos competentes de la Iglesia, al tiempo que ha agradecido la labor de la Consejería de Salud, a la que presenta sus "respetos" y "agradecimiento" por "todo el servicio que están haciendo en estos momentos tan complejos".

El obispo aclara en el comunicado que el obispo auxiliar, Sebastián Chico Martínez, no ha sido vacunado. Sí ha confirmado que recibieron la primera dosis, además de él, Tomás Cascales, en calidad de capellán de la residencia, que "visita a diario"; José Sánchez, como miembro del Patronato desde 2019; y Maximiliano Caballero, el secretario del obispo, al ser capellán de unas religiosas que regentan un centro de día para atención de personas mayores. También fue vacunado el antiguo arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín.

"Al ser octogenario, le pedí yo que viniera, puesto que se nos invitó y creía que convenía porque estaba en la edad", ha dicho Lorca Planes.

Por su parte, el presidente del Patronato Hogar de Betania, Joaquín Martínez, ha manifestado, en un comunicado también emitido por la Diócesis, que invitaron al obispo a que se vacunara por ser "máximo responsable de la residencia, que depende directamente de la Diócesis", debido a que la "frecuenta con asiduidad" para "celebrar la Eucaristía y estar cercano a los residentes".