Imagina alquilar una habitación por el 'módico' precio de 1.050 euros mensuales. Desde Friends a Big Bang Theory, muchas son las series televisivas que se han construido sobre la realidad de los pisos compartidos. Estas viviendas son el escenario idóneo para las fiestas universitarias y poseen, como principal rasgo, un precio muy… asequible.

Los pisos compartidos son una alternativa de lo más recurrente para los estudiantes. Esta opción de alquiler surge del abaratamiento de costes y de la distribución de gastos. Compartir una vivienda es, para muchos, la fórmula a seguir tras mudarse a una nueva ciudad. El elevado precio de los alquileres atribuye un carácter prohibitivo para las economías más humildes, por lo que los bolsillos de estudiantes y trabajadores precarios encuentra en esta posibilidad su salvación. Pero, lejos de la media, existen ofertas que rompen con todo pronóstico. Todas ellas pueden encontrarse en la web de Idealista.

En los últimos años el mercado inmobiliario ha sufrido grandes fluctuaciones, con un rango de coste de lo más líquido. Esto se aprecia en pisos céntricos que venden a precio de oro el metro cuadrado, ofertando habitaciones como si de viviendas individuales tratara.

El anuncio que traemos hoy ha adquirido especial repercusión en la cuenta de Twitter satírica @elzulista. Sus 1.050 euros mensuales garantizan la limpieza diaria de zonas comunes, ofreciendo una higiene semanal a las habitaciones. Esta ‘ganga’ cubre reparaciones, mantenimiento y cambio de sábanas. La vivienda, autodenominada “definitiva con todo incluido” se ofrece a personas en prácticas y jóvenes profesionales. Una habitación, con baño privado y termo independiente que se encuentra en el interior de un piso de 400 metros cuadrados.

El espacio cuenta con 6 estudios, con un total de 25 metros cada uno, que salen al mercado por una cifra que escandaliza a los usuarios de redes. Compartir cocina con cinco compañeros es, a ojos del crítico inmobiliario El Zulista, una auténtica prueba de Masterchef.

Su elevada cifra ha sembrado la confusión, con mensajes que manifiestan “juro que he leído 150€ porque no me cuadraba otra cosa y estaba pensando que no estaba nada mal!”. Sin duda, una oferta inmobiliaria equiparable al precio de un hotel ‘low cost’ a 35€ la noche.