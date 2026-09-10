La Guardia Civil de Fronteras alertó de que las entradas a Ceuta habían aumentado un "837%" en julio y apuntaba a una "extrema gravedad"

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta.

Los detalles En sus conclusiones, reiteran que los hechos "revisten extrema gravedad", que se puede "provocar una crisis humanitaria" por "falta de recursos para atención a los inmigrantes" y que la situación "desborda los recursos ordinarios de la Guardia Civil en Ceuta".

Los informes desclasificados por el Gobierno revelan que la Guardia Civil alertó sobre el aumento del 837% en las entradas a Ceuta en julio, antes de una entrada masiva, y señaló la "extrema gravedad" de la situación. Destacaron la "pasividad" de Marruecos en la frontera, en contraste con su anterior colaboración. Además, advirtieron sobre una posible crisis humanitaria por la falta de recursos y la existencia de miles de personas esperando para intentar cruzar. También se mencionaron grupos en redes sociales que incitaban a saltar la valla. La Guardia Civil solicitó refuerzos y medidas adicionales para afrontar la situación.

Los informes desclasificados por el Gobierno siguen revelando los avisos que recibió el Gobierno sobre el aumento de entradas en Ceuta y la "pasividad" de Marruecos en la frontera. En uno de ellos, del 30 de julio, la Guardia Civil de Fronteras alertaba de que las entradas efectivas a Ceuta habían aumentado un "837%" durante el mes de julio antes de la entrada masiva y apuntaba a una "extrema gravedad".

En el informe agregaban que "se puede provocar una crisis humanitaria por falta de recursos para atención a los inmigrantes" y que "la situación desborda los recursos ordinarios de la Guardia Civil en Ceuta".

Además, la Guardia Civil ponía de relieve que, por parte de las autoridades marroquíes "se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza". Una situación opuesta a la de jornadas anteriores: "Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada", remarcan los agentes. "Hasta el día de ayer, las FSM (Fuerzas de Seguridad Marroquíes), ante esta elevada presión migratoria, así como la alarma social generada entre la población de dichas localidades, habrían procedido a la detención de gran cantidad de estos candidatos, trasladándolos a zonas de interior", subrayaba.

Ese mismo 30 de julio, los guardias civiles avisaban, en su "análisis de la amenaza", de que en localidades marroquíes como Castillejos o Rincón "habría miles de magrebíes candidatos a la inmigración irregular esperando el momento idóneo para tratar de realizar un intento de entrada a nado", una información que consideraba "compatible" con el reciente incremento de entradas de este modo.

Asimismo, recordaban que habían detectado la existencia de dos grupos de Facebook, "que estarían integrados principalmente por candidatos subsaharianos", en los que se animaba "a llevar a cabo un salto a la valla" ese mismo día, "pensando en que es un momento idóneo" porque los agentes marroquíes estarían "ocupados" en la seguridad de los actos de la Fiesta del Trono.

Y aunque confiaban en que Marruecos reforzaría la frontera a partir de ese momento, volvieron a insistir en que "durante el día 30 de julio se observa actitud de pasividad por parte de las FSM". Avisando al mismo tiempo de que se podían observar "grupos de hasta 6.000 candidatos en las proximidades de Ceuta".

Por otra parte, en este informe también aprovechaban para solicitar numerosos refuerzos, humanos y materiales, además de otras reclamaciones "recurrentes no resueltas" tanto para Ceuta como para Melilla, como la instalación de una barrera física en el mar.

Finalmente, en sus conclusiones, reiteran que los hechos "revisten extrema gravedad", que se puede "provocar una crisis humanitaria" por "falta de recursos para atención a los inmigrantes" y que la situación "desborda los recursos ordinarios de la Guardia Civil en Ceuta".

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