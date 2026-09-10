Rescatan un cayuco con 152 personas y un cadáver a bordo al sur de El Hierro

Los detalles Los supervivientes han relatado en el muelle de La Restinga que salieron hace 15 días desde Bato Kunku, en Gambia. Son 115 hombres, 22 mujeres y 15 menores que estaban a merced de un fuerte viento y oleaje.

Salvamento Marítimo rescató un cayuco con 152 personas al sur de El Hierro, entre ellas 15 menores, tras dos semanas de navegación desde Gambia. Durante el rescate, se recuperó un cadáver a bordo. Diez de los rescatados recibieron atención médica por deshidratación, hipotermia y otras dolencias; siete fueron hospitalizados. La operación comenzó tras una alerta a las 19:20 horas, movilizando dos barcos y un helicóptero. La Salvamar Navia rescató a los ocupantes, pero las malas condiciones obligaron a la Guardamar Polimnia a llevarlos al puerto de La Restinga. Finalmente, el cayuco fue dejado a la deriva. Los ocupantes provenían de varios países africanos.

Salvamento Marítimo ha rescatado esta noche al sur de El Hierro un cayuco con 152 ocupantes, entre ellos quince menores, que se encontraban a merced de un fuerte viento y oleaje tras dos semanas de navegación desde Gambia y ha recuperado un cadáver que estaba a bordo.

Diez de los rescatados necesitaron ayuda médica a su llegada a tierra por deshidratación, hipotermia, dolores abdominales, desorientación y úlceras en los glúteos. Siete acabaron en el hospital, han precisado a EFE fuentes de los servicios de emergencia. La operación de rescate se puso en marcha sobre las 19:20 horas del miércoles, al recibirse una alerta sobre la situación de estas personas en el mar, ha detallado Salvamento Marítimo.

La sociedad estatal movilizó dos barcos de rescate, uno desde La Gomera y otro desde El Hierro, con el apoyo de un helicóptero que facilitó la posición concreta del cayuco, a 53 kilómetros de La Restinga. Sobre las 21:00 horas, la Salvamar Navia puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver que había a bordo y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.

Las malas condiciones meteorológicas hicieron necesario que la Guardamar Polimnia, un barco de salvamento de mayor tamaño enviado desde La Gomera, le prestara ayuda y se encargara de llevar a los rescatados al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro.

Debido al fuerte viento y al oleaje que había en la zona, Salvamento tuvo que soltar el cayuco que llevaba remolcado, una vez comprobado que no quedaba nadie a bordo, y dejarlo a la deriva.

Los supervivientes llegaron al puerto de La Restinga sobre las 3:00 horas de la madrugada. Fuentes de los servicios de emergencia en El Hierro han precisado que los supervivientes son 115 hombres, 22 mujeres y 15 menores. El cadáver corresponde a un varón adulto.

Los ocupantes de la embarcación han relatado en el muelle de La Restinga que salieron hace 15 días desde Bato Kunku (Gambia). A bordo iban personas procedentes de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali y Costa de Marfil.

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