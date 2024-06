Las estafas están cada vez más a la orden del día, sobre todo si hablamos de las de tipo cibernético. Ya sea a través de SMS fingiendo ser Correos o la Agencia Tributaria sea a través de Whatsapp. De hecho, la Policía Nacional ha advertido en un vídeo compartido a través de redes cómo los estafadores pueden hacerse pasar por ti tras acceder a tu cuenta y, lo más importante, cómo evitarlo.

El delincuente te hará una videollamada a través de la aplicación de mensajería instantánea asegurando que se trata del su servicio técnico. El motivo de la llamada, asegurará, que se debe a un problema con tu dispositivo, por ejemplo, que tu cámara se ha roto y no funciona.

En este momento te dirá que debes pulsar un botón para compartir pantalla para poder solucionar la incidencia tras recibir un código de verificación. Será a través de esta serie que el estafador podrá acceder a tu dispositivo y, por tanto, a tu cuenta en Whatsapp. A partir de allí, podrá hacerse pasar por ti.

Según asegura la agente, la plataforma de Whatsapp nunca va a ponerse en contacto con ninguno de sus usuarios mediante esta forma, por lo que si tienes dudas contacta con el servicio técnico real. En el caso de hacerlo de no lograr evitar el acceso no facilites datos personales ni financieros. Si lo has hecho y eres víctima, no olvides denunciar.