Ni un niño sin familia: hasta 17.000 menores tutelados viven en residencias infantiles

En España, hay más de 17.000 menores tutelados que viven en residencias infantiles y que buscan una familia en la que poder crecer. En Europa, el acogimiento familiar ronda el 80%, pero en nuestro país no alcanza ni el 14%.

Aún así, hay casos que ayudan a dar una nueva vida a estos menores de edad, como el caso de María Ibáñez. Ella ya tenía cinco hijos biológicos, pero eso no le impidió acoger, hace dos años, a una menor de 11 que vive en una residencia, pero comparte fines de semana y vacaciones con su nueva familia

"Cuando ves que eres el lugar seguro para ese niño que ha entrado en tu casa y tu familia, es cuando ves que ha merecido la pena", afirma.

No obstante, esta situación es, cada vez, menos habitual. "Hace cuatro años, eran más los niños que estaban en familias que en centros. Esa curva ha descendido y cambiado y ahora mismo hay más niños en centros que en familias", explica Majo Gimeno, fundadora de Mamás en Acción. En concreto, preocupan los menores de seis años.

Hace nueve años, Amparo Arona acogió a una menor siendo bebé. "Al alta hospitalaria se iba a un centro y me pareció una barbaridad", explica. Además, es madre de acogida de una adolescente: "Tienen un apoyo fuera, sobre todo de cara a cumplir la mayoría de edad y salir del centro y no encontrarse sin un referente".

Esa situación la acaban viviendo muchos jóvenes, como le ocurrió a Yanirha López: "A los 18 me quedé literalmente en la calle". En su caso, nunca tuvo una familia de acogida: "A los 18 cuando saliera, no iba a tener un sustento de que si no trabajo iba a tener comida y techo asegurado".

Para evitar situaciones así, asociaciones como Mamás en Acción promueven el acogimiento familiar. Denuncian la desigualdad entre autonomías y piden que se redistribuyan mejor los fondos destinados a esta opción: "A un centro se le pueden asignar entre 6.000 y 9.000 euros al mes, a una familia, entre 300 euros al mes".

Sólo así, pensando en el bienestar de los menores, ningún niño crecería sin familia.