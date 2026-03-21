Multas de hasta 500 euros: cerco al patinete trucado con un dinamómetro que detecta modificaciones ilegales

Los detalles El aparato permite a la Guardia Urbana medir, gracias a un rodillo metálico, si estos vehículos superan la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. "Parece que tiene una batería anexa ahí", cuentan los agentes.

La Guardia Urbana de Cornellà ha intensificado el control sobre los patinetes eléctricos modificados ilegalmente, utilizando un dinamómetro para detectar aquellos que superan la velocidad permitida de 25 km/h. Según David Segura, subinspector de la Guardia Urbana, un patinete alcanzó los 35,7 km/h, lo que llevó a su inmovilización y sanción. Emilia Briones, teniente de alcalde, menciona que se detectan hasta cinco infracciones semanales. Los patinetes que superen los seis km/h deben estar asegurados; de lo contrario, enfrentan multas de hasta 350 euros. Los vecinos apoyan la medida, preocupados por la seguridad en las calles.

La Guardia Urbana de Cornellà ha puesto un cerco al patinete trucado. A un tipo de vehículo al que se le han terminado los días de pasar desapercibido ante la ley y que ya sabe que no va a poder tener modificaciones ilegales sin un aparato que las detecte. Todo, gracias a un dinamómetro.

A un sistema que detecta los patinetes trucados. "Vamos a hacer la prueba a este vehículo de movilidad personal. Parece que tiene aquí una batería anexa". Aparentemente podría dar una velocidad superior a la permitida", expone David Segura, subinspector de la Guardia Urbana de Cornellà.

Y sí, efectivamente así era. "La velocidad que arroja es de 35,7 kilómetros por hora. Supera la permitida, que es de 25. El vehículo no está apto para circular por las vías públicas", informa el agente.

Porque todo lo mide gracias a un rodillo metálico. Porque, además, el aparato está conectado a un ordenador que emite el informe. Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, el patinete queda inmovilizado y sancionado.

"Hemos detectado cerca de cinco infracciones por semana. Hacemos controles periódicos para detectar factores de riesgo", señala Emilia Briones, teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad.

Los vecinos, tan contentos. "Me parece correcto porque precisamente ya atropellaron a una chica con un patinete", dicen, a la par que apuntan a que es "una locura como van": "Si nos atropellan sabemos que es un hueso roto".

El impacto, a 25 kilómetros por hora, puede ser "bastante importante". "Especialmente si son personas vulnerables, mayores, con movilidad reducida o niños", dice el subinspector de la Guardia Urbana.

Además, el tema del seguro. Los patinetes que superen los seis kilómetros por hora han de estar asegurados. De no estarlo, inmovilizados y multa.

"No lo sabía. Hace un mes que han sacado esto y no tenía ni idea. Tengo que pagar 175 euros de multa", afirma uno de los afectados.

Eso sí, dicha cantidad es si es pronto pago. Las sanción total por no tener seguro es de 350 euros; la multa por superar la velocidad máxima permitida, 500.

Además, si la infracción la detecta uno de los dinamómetros colocados en la calles el informe que se emite va directo al juez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.