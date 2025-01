La declaración de la mujer que acusa al alcalde de Estepona de acoso sexual: "No he ido al Ayuntamiento, no sé si tengo despacho"

En su declaración ante el juez, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, defendió que las acusaciones de malversación contra él forman parte de un ataque político. laSexta ha accedido en exclusiva al vídeo de su declaración, cuando aseguró que veía un "interés político importante" y "esencial" en la acusación contra él.

Los hechos se remontan a febrero de 2023. García Urbano contrató a una mujer como "cargo de confianza" del Ayuntamiento. Su misión era estar en estrecho contacto con la ciudadanía, además de revisar mobiliario urbano como farolas y macetas.

Como el propio García Urbano comentó en su declaración, eran tareas "que no son especialmente complejas, pero que sí eran muy importantes en ese momento de mandato". "Pensé en la señora Pulido, en la que tenía confianza, en la que sabía que podía hacerlo bien", prosiguió

Pero según declaró ella, jamás llegó a hacer nada de eso. Solo acudió al Ayuntamiento para firmar su contrato y nada más. "Yo no he ido al Ayuntamiento. Es que yo no sé si tengo despacho, no sé si tengo compañeros o no. Es que no lo sé", defendió ante el juez.

Asegura que el alcalde nunca le pidió que fuese a trabajar. Eso sí, se embolsó más de 5.000 euros en apenas mes y medio. "Nada. Que no he ido. No he ido ningún día porque él no me ha pedido que fuera", insistió, añadiendo que con esa propuesta de trabajo por no hacer nada, el alcalde pretendía mantener el chantaje sexual al que les tenía sometidos tanto a ella como a su pareja, un policía a quien García Urbano supuestamente habría obligado a tener relaciones sexuales bajo coacción y en las que ella también se vio obligada a participar, como recoge la denuncia interpuesta contra el alcalde.

"En más de una ocasión ordenó que llamara a su pareja sentimental para que mantuvieran relaciones sexuales entre ellos". Esa denuncia provocó la apertura de otra causa contra el alcalde de Estepona.