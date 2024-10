El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha incoado diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual contra el alcalde 'popular' del municipio malagueño, José María García Urbano, después de recibir una denuncia por parte de un funcionario del mismo Ayuntamiento en la que se relatan unos sobrecogedores actos a los que habrían sido sometidos tanto el funcionario como su pareja.

laSexta ha tenido acceso a estsa denuncia, en la que se relata paso a paso la relación que mantuvo este funcionario con el alcalde, la cual empieza en marzo de 2022 cuando el hombre comienza su periodo de prácticas en el Ayuntamiento de Estapona. "Desde el primer momento, sintió como el denunciado lo miraba, se dirigía a él, y tenía un trato especial, no acorde a la relación normal de trabajo que un alcalde puede tener con sus funcionarios", detalla el escrito, que habla de la "intención libidinosa" que el alcalde tenía sobre el denunciante.

Entre marzo de 2022 y junio de 2023, García Urbano habría contactado con el denunciante "con el fin de mantener relaciones sexuales" en el Parador de Málaga Golf Club. "Éste, incrédulo de la proposición, y con profundo temor (por si dicho rechazo pudiera afectar a su puesto de trabajo (tiene dos hijos menores de edad), no le quedó otra salida que acceder a las pretensiones sexuales del Sr. García Urbano. En todos los episodios, el denunciante tuvo que acceder a las pretensiones sexuales del denunciado por miedo a perder su trabajo y como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia", afirma la denuncia.

Es más, "tal era la perversión" del alcalde que llegó a pedir al denunciante que llamara a su pareja para que ambos mantuvieran relaciones sexuales, petición a la que tenían que acceder, dicen, porque "siempre dejaba claro que el puesto de funcionario podría estar en peligro".

"Le dijo que le follara el culo"

En 2022 ocurrió uno de los hechos más perversos que recoge la denuncia. García Urbano invitó al denunciante y a su pareja a conocer su castillo. Atemorizados por la posibilidad de que el funcionario perdiese su puesto de trabajo, accedieron a la invitación. Una vez dentro, el alcalde le ordenó que entrase en una de las suites y le dijo que "le follara el culo" en presencia de su pareja, "a lo que el denunciante no tuvo otra salida que acceder a tal perversión".

"Una vez acabada la relación sexual, se marchó de la habitación. Se aportarán en el momento procesal oportuno, grabaciones donde se puede comprobar que el Sr. García Urbano mantiene relaciones sexuales explícitamente con el denunciante", añaden.

El denunciante y su pareja "tenían que mantener su vivienda" de Córdoba y otra en Estepona. García Urbano, "con el propósito de seguir satisfaciendo sus deseos sexuales", les ofreció una ayuda económica de 2.000 euros mensuales, buscándoles un piso en Estepona. Tras este arrendamiento, García Urbano habría contactado "de forma insistente y a diario" con el denunciante "con el único fin de seguir satisfaciendo sus deseos sexuales", tanto con él como con su pareja.

El alcalde llegó a decir que "si no entraba en su juego, su carrera profesional estaba acabada para siempre" y que "le iba hacer la vida imposible, ya que tiene contactos para que no pueda trabajar en ningún sitio". "Sintiéndose humillado, le ordenaba que se desnudara para mantener relaciones sexuales con él, negándose el Sr. C. G. a mantenerlas, pero repitiéndole el Sr. García Urbano que, si no lo hacía, perdería su trabajo", prosigue. Durante sus encuentros sexuales, García Urbano le dana "unas pastillas azules".

Pero hay más. Otra de las perversiones que sufrió el denunciante, según recoge la denuncia, es que García Urbano lo llevaba a pisos "para mantener orgias con mujeres", pero "su única intención era la de mantener relaciones sexuales" con el denunciante. "Era tal la humillación sufrida que en alguna ocasión el Sr. García Urbano le hacía chupar su eyaculación del suelo", detalla.

Como consecuencia de todo esto, el denunciante se encuentra de baja laboral con tratamiento psiquiátrico, llegando a tener varios intentos de suicidio.