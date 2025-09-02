Mueren dos jóvenes al volcar su coche en la localidad alavesa de Okondo

Los restos del vehículo accidentado en Okondo en el que han fallecido dos jóvenes

Los detalles En el interior del vehículo viajaban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas de edades entre los 17 y los 19 años. El alcalde de Okondo, Jon Escuza, confiesa que el accidente "ha sido un palo gordísimo" para todo el pueblo.

El accidente ha tenido lugar pasados unos minutos de la una de la madrugada en la carretera A-3632 a su paso por Okondo, un pueblo de casi 1.200 habitantes, situado en el valle de Ayala, al norte de Álava, a unos 10 kilómetros de Llodio.

En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos chicos y dos chicas de edades entre los 17 y los 19 años. Los dos varones han resultado heridos de mayor gravedad y han tenido que ser rescatados del vehículo por los bomberos de Llodio.

Los servicios sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar pero uno de ellos ha fallecido en el lugar. Sus tres acompañantes han sido trasladados a centros sanitarios pero en la mañana de este martes ha fallecido en el hospital el segundo varón. Como consecuencia del accidente la carretera ha estado cortada durante más de cinco horas.

Al conocer lo ocurrido, el alcalde de Okondo, Jon Escuza, ha confesado a EFE que este accidente "ha sido un palo gordísimo" para todo el pueblo. "Estamos consternados, reventados", ha comentado Escuza, que tiene previsto decretar tres días de luto oficial, colocar las banderas a media asta y suspender durante ese tiempo cualquier acto oficial en este municipio.

El regidor ha explicado que Okondo es "un pueblo pequeño, familiar y bastante unido", y que, por supuesto, conocía a los cuatro chavales que han sufrido este accidente. Es más, con uno de ellos tenía una relación personal muy estrecha y le tenía gran aprecio porque era "muy buena persona", aunque el otro fallecido también lo era, ha dicho.

Ha reconocido desconocer si cuando se ha producido el siniestro, hacia la una de la madrugada, volvían al pueblo, aunque ha considerado que eso no tiene importancia, y ha dejado claro que todos los vecinos están "hechos polvo" con lo ocurrido.