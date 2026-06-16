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Herido en un hombro

Muere un presunto narco en un tiroteo con la Policía durante un operativo antidroga en Cambados (Pontevedra)

¿Qué ha dicho? "Él se levantó, en plan para ver qué había pasado. Se asomó por la puerta y ya le dispararon", ha asegurado la pareja del hombre de 31 años que ha muerto tras ser alcanzado por un arma de fuego en el hombro.

Muere un presunto narco en un tiroteo con la Policía durante un operativo antidroga en Cambados (Pontevedra)

"Él se levantó, en plan para ver qué había pasado. Se asomó por la puerta y ya le dispararon". Este es el testimonio de la pareja del presunto narcotraficante que ha muerto este martes en Cambados, en Pontevedra. Su muerte se ha producido tras ser alcanzado por una bala, durante un tiroteo con la Policía que estaba desarrollando una operación antidroga.

El hombre de 31 años fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital do Salnés, donde ingresó con una herida de bala en el hombro, tal y como ha confirmado el Servizo Galego de Saúde. Falleció poco después, durante las primeras atenciones del equipo asistencial.

El suceso se ha producido dentro de un operativo contra el narcotráfico en la comarca pontevedresa de O Salnés, según han informado fuentes policiales. De hecho, estaban haciendo una serie de registros sobre las siete de la mañana de este martes con efectivos desplegados del grupo II de la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de Pontevedra.

En las inmediaciones de una vivienda situada en Corvillón, en el municipio pontevedrés de Cambados. Fue entonces, con los agentes empezando los registros, cuando la pareja de la víctima cuenta que solo salió para ver qué estaba pasando y que le dispararon. Pero, según las primeras informaciones de la investigación, el fallecido habría abierto fuego, iniciando el tiroteo con la Policía.

Las actuaciones, en las que colabora la Guardia Civil, se han desarrollado en los municipios pontevedreses de Vilagarcía, Vilanova de Arousa, Cambados y Ribadumia. La operación ha sido declarada secreta y continúa abierta.

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