Muere una perra tras pasar dos horas encerrada en un vehículo a 35ºC

Una perra de raza labrador ha fallecido en Buenos Aires, Argentina, tras permanecer encerrada durante dos horas en un baúl a 35ºC, con las ventanillas subidas y sin ningún tipo de ventilación, por lo que la sensación térmica aumentaba hasta los 45ºC.

La dueña de la mascota había dejado al can a cargo de un centro canino durante cuatro semanas que no iba a estar en el domicilio familiar. La cuidadora del establecimiento aseguró a la dueña que la perra murió tras estar diez minutos en un coche mientras ella paseaba a otro can, pero algunos testigos lo han desmentido.

La dueña del can ha asegurado que anteriormente tuvo alguna discrepancia con la cuidadora después de ver un vídeo en que el animal permanecía atado con una correa de ahogo.

"La gente se amontonó alrededor del auto queriendo romper los vidrios ya que habían visto a Dominga en grave estado en su interior, estaba convulsionando. La policía también llegó, pero prohibió que rompieran el vidrio del auto ya que dijo que era un delito. Tampoco lo pude entender y ahí me siguen quedando dudas que necesito también resolver", ha asegurado en 'Clarín'.