Muere un ocupante de una narcolancha tras una colisión con la Guardia Civil en Algenciras

¿Qué ha pasado? El suceso ha ocurrido durante una vigilancia del Servicio Marítimo del Instituto Armado, cuando la narcolancha, ocupada por un número indeterminado de personas y cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto armado.

La patrullera de la Guardia Civil 'Río Navia', en una imagen de archivo. La patrullera de la Guardia Civil 'Río Navia', en una imagen de archivo. GC
Un ocupante de una narcolancha ha muerto la madrugada de este sábado y otro ha resultado herido al colisionar en aguas del Estrecho de Gibraltar próximas a Cala Arena, en Algeciras (Cádiz), contra una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, han informado fuentes del Instituto armado.

El suceso ha ocurrido durante una vigilancia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuando la narcolancha, ocupada por un número indeterminado de personas y cargada de hachís, ha colisionado contra la embarcación 'Río Navia' del Instituto Armado.

Como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha, mientras que otro ha resultado herido, según las fuentes.

