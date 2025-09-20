Muere un ocupante de una narcolancha tras una colisión con la Guardia Civil en Algenciras

La patrullera de la Guardia Civil 'Río Navia', en una imagen de archivo.

Un ocupante de una narcolancha falleció y otro resultó herido tras colisionar en aguas del Estrecho de Gibraltar, cerca de Cala Arena en Algeciras, con una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El incidente ocurrió durante una operación de vigilancia del Instituto Armado, cuando la narcolancha, que transportaba hachís y estaba ocupada por un número indeterminado de personas, chocó contra la embarcación 'Río Navia'. Como resultado del impacto, uno de los ocupantes de la narcolancha perdió la vida y otro sufrió heridas, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

