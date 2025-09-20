Detenidas 10 personas tras desarticular la Policía una célula del 'Balkan Cartel' que operaba en Murcia, Alicante y Valencia

Los detalles La organización, asentada en el Levante español desde hace más de tres años, poseía una finca fortificada que se utilizaba como centro de producción de marihuana.

La Policía Nacional ha desmantelado una célula del 'Balkan Cartel', una organización criminal del Este de Europa dedicada al cultivo masivo de marihuana, con operaciones en Alicante, Valencia y Murcia. En el operativo, se detuvieron a 10 personas y se desmantelaron tres plantaciones indoor, incautando cerca de 60 kilos de cogollos y 1.500 plantas de cannabis. La investigación comenzó en junio, revelando que la célula llevaba más de tres años operando en la región, liderada por un hombre con antecedentes. Se identificaron cinco ubicaciones clave, incluyendo una finca fortificada en Moixent, utilizada como centro logístico.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, 10 personas han sido detenidas y se han desmantelado tres plantaciones indoor de marihuana en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis.

La investigación se inició en junio de este año y rápidamente se identificó a esta célula como una ramificación del denominado 'Balkan Cartel'. Tras varios meses de investigación, los agentes averiguaron que llevaban más de tres años asentados en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia y el entramado lo dirigían un hombre y su padre, siendo el primero una persona que ya contaba con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica.

Los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización: dos que funcionaban como centros de operaciones -una nave en Crevillent (Alicante) y una finca fortificada en Moixent (Valencia)- y tres emplazamientos adicionales donde desarrollaban actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha, por lo que se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones. Tras ello, el 10 de septiembre se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia.

En Moixent, los agentes accedieron a la finca que servía de centro logístico y de producción, "una auténtica fortaleza" en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad. Como resultado de los registros, los 10 integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana.

Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, 4 vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.