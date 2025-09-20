Detenido un hombre en Vilanova i la Geltrú acusado del asesinato de otro: el cadáver ha sido encontrado en una maleta

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Los vecinos de la calle en la que un empleado municipal de la limpieza ha encontrado el cuerpo, dentro de la valija y descuartizado, han alertado al 112.

Los Mossos d'Esquadra han encontrado una maleta con un cadáver en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. El hallazgo ocurrió después de que vecinos alertaran al 112 sobre un hombre con comportamientos sospechosos al cargar la maleta, que luego dejó en un contenedor. Un trabajador de limpieza descubrió el cuerpo al abrirla. La policía ha detenido al compañero de piso del fallecido, ambos vivían como ocupas. Las autoridades, incluida la División de Investigación Criminal, están investigando el caso. El Ayuntamiento ha agradecido el trabajo policial tras otro crimen ocurrido este mes, destacando la importancia de la convivencia en la comunidad.

Los Mossos d'Esquadra han localizado este sábado una maleta con un cadáver en su interior en el municipio barcelonés de Vilanova i la Geltrú. Por este motivo, los agentes han detenido al compañero de piso del fallecido, un hombre de 24 años.

Han sido los propios vecinos de la calle de los hechos quienes han alertado al 112 de un hombre que realizaba movimientos extraños mientras cargaba con una maleta. Tras dejarla en un contenedor en la plaza de l'Anxeneta, un empleado municipal de la limpieza la ha abierto encontrando el cuerpo.

Es por ello que los Mossos han acudido al lugar y han asegurado que había una persona muerta y descuartizada. Pese a que aún se desconoce la identidad del asesinado, los Mossos han detenido, según ElCaso.com al compañero de piso de la víctima y las primeras averiguaciones indican que ambos habrían vivido como ocupas en un domicilio, vivienda donde podría haberse cometido el crimen.

Tanto la Policía catalana como la División de Investigacióin Criminal y la policía científica se encuentran a la espera de acceder a la casa para analizar diferentes pruebas.

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio ha agradecido en un comunicado el trabajo de los agentes tras un segundo crimen este mes de septiembre, el pasado 11 de septiembre encontraron otro cadáver. "La convivencia es uno de los grandes valores de Vilanova i la Geltrú y desde el Ayuntamiento trabajaremos para que siga siendo así", han señalado.