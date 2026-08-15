Detenidos cuatro hombres acusados de agredir sexualmente a una niña de 14 años en Bizkaia

Los detalles Tres de los cuatro detenidos, de entre 19 y 54 años, contactaron con la menor por redes sociales. Además, se investiga a otros tres hombres por haber facilitado droga a la víctima.

La Ertzaintza ha arrestado a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años en Bizkaia. Tres de ellos contactaron con la víctima por redes sociales. El caso comenzó el 16 de junio cuando la joven denunció una agresión sexual en Basauri. Un hombre de 39 años, con antecedentes, fue inicialmente detenido. La investigación reveló más implicados, resultando en la detención de otros tres hombres. Además, se investiga a tres personas por presuntamente facilitar droga a la menor. Todos los implicados son de nacionalidad española.

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una niña de 14 en Bizkaia, a la que tres de ellos habían contactado por redes sociales. Además, los agentes investigan a otros tres hombres por facilitar droga a la menor, según ha confirmado el cuerpo este sábado a EFE.

El caso arrancó el pasado 16 de junio, cuando la joven acudió a la comisaría de Ibaizabal para denunciar una agresión sexual ocurrida dos días antes en una lonja de Basauri. La menor señaló en su denuncia que el autor fue un hombre de 39 años, que además la grabó con el móvil, tras lo que los agentes detuvieron al hombre, quien tenía antecedentes y había sido arrestado en dos ocasiones anteriores.

A raíz de las indagaciones, la Policía vasca apreció que podía haber más implicados y pasó el caso a su grupo especializado en delitos contra menores. Así, entre julio y principios de agosto, los investigadores localizaron a otros tres hombres que habían hablado con la menor por redes sociales con contenido sexual y que, presuntamente, mantuvieron relaciones con ella sabiendo que no alcanzaba la edad de consentimiento sexual, fijada en España en los 16 años.

Fue el 16 de julio, un mes después de interponerse la denuncia, cuando detuvieron en Bilbao a un joven de 19 años, sin antecedentes, quien pasó a disposición judicial ese mismo día. Una semana más tarde, el 23 de julio, arrestaron en Erandio a otro joven, con antecedentes por tráfico de drogas.

El 5 de agosto detuvieron en Barakaldo al cuarto hombre, de 54 años, también sin antecedentes y puesto a disposición judicial en la misma jornada. A los cuatro se les acusa de un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Además, la investigación apunta a otros tres hombres, de 17, 21 y 28 años, a los que se atribuye haber facilitado droga a la víctima. Todos los detenidos e investigados son españoles.

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