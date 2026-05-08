Ahora

En directo

🚢 Todo lo que se sabe del crucero con hantavirus

Está estable

Ingresa en la UCI un turista británico tras caer desde un segundo piso en un hotel de Ibiza

Los detalles La Policía Local recibió este jueves un aviso del 112 por la caída, tras lo que se desplazó al lugar, al igual que también lo hicieron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061.

Imagen de archivo de ambulancias en IbizaImagen de archivo de ambulancias en IbizaEuropa Press

Un turista británico se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse desde el segundo piso de un hotel en Sant Antoni. Según ha informado la Conselleria de Salud, el joven permanece estable dentro de la gravedad con politraumatismos.

El suceso ocurrió este jueves, cuando la Policía Local recibió un aviso del 112 por la caída accidental de un turista desde un segundo piso de un hotel del municipio, tal y como ha indicado el Ayuntamiento de Sant Antoni, que ha señalado que a la llegada de los agentes, el joven estaba consciente.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que atendieron al afectado y procedieron a su traslado al Hospital Can Misses, donde permanece ingresado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Sanidad confirma que hay un caso sospechoso por hantavirus de una mujer en Alicante
  2. La Fiscalía del Tribunal Supremo informa a favor del indulto parcial para el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz
  3. Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones persiguiendo a una narcolancha en Huelva
  4. Trump defiende que el alto el fuego con Irán sigue en vigor pese al cruce de ataques en las últimas horas
  5. La Audiencia de Salamanca deniega el primer permiso penitenciario de Alfonso Basterra por la "extrema gravedad" del crimen de Asunta
  6. Incautado un alijo récord de más de 30 toneladas de cocaína en una importante operación contra el narcotráfico