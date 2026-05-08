Ingresa en la UCI un turista británico tras caer desde un segundo piso en un hotel de Ibiza

Los detalles La Policía Local recibió este jueves un aviso del 112 por la caída, tras lo que se desplazó al lugar, al igual que también lo hicieron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061.

Un turista británico está ingresado en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza tras caer accidentalmente desde el segundo piso de un hotel en Sant Antoni. La Conselleria de Salud ha informado que el joven se encuentra estable dentro de la gravedad, con politraumatismos. El incidente ocurrió el jueves, cuando la Policía Local recibió un aviso del 112 sobre la caída. Al llegar, los agentes encontraron al joven consciente. También acudieron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, quienes lo atendieron y trasladaron al hospital, donde sigue ingresado.

Un turista británico se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Can Misses de Ibiza tras precipitarse desde el segundo piso de un hotel en Sant Antoni. Según ha informado la Conselleria de Salud, el joven permanece estable dentro de la gravedad con politraumatismos.

El suceso ocurrió este jueves, cuando la Policía Local recibió un aviso del 112 por la caída accidental de un turista desde un segundo piso de un hotel del municipio, tal y como ha indicado el Ayuntamiento de Sant Antoni, que ha señalado que a la llegada de los agentes, el joven estaba consciente.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y sanitarios del 061, que atendieron al afectado y procedieron a su traslado al Hospital Can Misses, donde permanece ingresado.

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