"Mi hermana y yo dejamos de ser hijos y pasamos a ser policías". Es el relato de Carlos Pérez, un joven cuya madre se suicidó. "Teníamos que estar en casa 24 horas, todos los días de la semana, a todas horas, y si la dejábamos sola 10 minutos tú ya sentías que ibas a volver a casa y tu madre iba a estar muerta", recuerda.

A ella no le dio tiempo a ir al psicólogo antes de quitarse la vida. "Lo verbalizaba con nosotros, decía 'no puedo seguir así', incluso a mí me llegó a decir que no quería vivir", explica Carlos.

Expresiones como esta, según los psicólogos, son señales de alarma que nos dan las personas presuicidas, ante las que el entorno debe reaccionar con atención y escucha. Eso fue lo que hizo la familia de Carlos, pero aun así su madre lo intentó dos veces. Como ella, el 50% de las personas que se suicidan ya lo han intentado antes.

Su hijo denuncia que faltó atención psicológica y seguimiento. "¿Dónde voy? ¿Qué hago con mi madre? Porque mi madre tiene tentativa, mi madre va a estar en casa y va a estar pensando todavía en cómo quitarse la vida", plantea.

Un abandono que, según los expertos, hay que solucionar con recursos. En este sentido, el neuropsicólogo Miguel Pérez, profesor de la Universidad de Salamanca, denuncia que "si la familia se preocupa" y "está al tanto" pero "no tiene donde llevar a su familiar para que le atiendan, estamos las mismas". "No todo el mundo tiene dinero para pagarse un psicólogo privado", advierte.

Por eso, familiares y especialistas piden más psicólogos en Atención Primaria, más tiempo y más seguimiento, porque el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, donde solo en 2019 se quitaron la vida de 3.671 personas, 10 al día.

Personas como la madre de Román Reyes, de la plataforma STOP Suicidios. "Me miraba a los ojos y me decía que por favor, que necesitaba ayuda, que se quería morir", recuerda. Él lo intentó todo: "La llevé en varias ocasiones a hospitales, en los cuales la mayoría de las veces no se la ingresó", rememora.

Su madre tuvo tres intentos de suicidio y finalmente murió en 2019. Su hijo pide que haya un teléfono similar al 016 -el de apoyo a las víctimas de violencia machista- para evitar los suicidios, con apoyo y psicólogos, y más medios para que no haya más muertes que se pueden prevenir.