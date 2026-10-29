Miguel Ángel Uriondo denuncia una "purga" en Adif: "Se han ido más de dos docenas de directivos de Transportes porque no soportan trabajar en estas condiciones"

El exdirector del Gabinete de Presidencia de Adif asegura que "durante los últimos tres años hemos visto una clara politización de Adif, un menosprecio de lo técnico, una campaña de salidas de profesionales o bien por su color político real o aparente incluso".

El accidente de tren en Urda, Toledo, que dejó más de 70 muertos, ha avivado críticas hacia la gestión del Ministerio de Transportes. Miguel Ángel Uriondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia de Adif, denuncia la politización del sistema ferroviario, destacando la expulsión de técnicos valiosos por motivos ideológicos. Uriondo señala que en 2025 Adif eliminó el Departamento de Seguridad del Comité de Dirección, lo que considera un error. Critica la falta de consecuencias políticas tras los accidentes recientes, a pesar de las numerosas muertes. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados y sus familias.

Tras el accidente de tren acontecido este miércoles en Urda (Toledo), en el que más de 70 personas han muerto, son muchas las voces que critican la gestión efectuada en los últimos años por el Ministerio de Transportes. Una de esas voces críticas es la de Miguel Ángel Uriondo, exdirector del Gabinete de la Presidencia de Adif.

Uriondo lleva años denunciando que se está expulsando de la gestión del sistema ferroviario español a algunos de sus técnicos más valiosos por motivos políticos e ideológicos. "Adif era una empresa plagada de profesionales extraordinarios que trabajaban por el bienestar de todos y lo hacían centrándose en el punto de vista técnico", asegura en Más Vale Tarde.

No obstante, detalla que "en 2025, Adif decidió eliminar del Comité de Dirección tanto el Departamento de Seguridad que antes estaba englobado dentro del mismo gabinete, le llevaba a una sola persona y tenía voz con el presidente y podía decirle todo lo que estaba mal y todo lo que había que arreglar".

"Durante los últimos tres años hemos visto una clara politización de Adif, un menosprecio de lo técnico, una campaña de salidas de profesionales o bien por su color político real o aparente incluso", añade, catalogando este fenómeno de "purga".

De hecho, expone que "se han ido más de dos docenas de directivos de Transportes porque no soportan trabajar en estas condiciones". Ahora, tras los accidentes de Adamuz y Urda, critica que no haya consecuencias políticas.

"Llevamos más de cien muertos en las vías y todavía no hemos visto una responsabilidad política", concluye Miguel Ángel Uriondo para concluir.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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