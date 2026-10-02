Tres detenidos por un tiroteo en Terrassa (Barcelona) con dos guardias civiles heridos

Los detalles Los ladrones, al ser detectados, abrieron fuego contra los agentes, uno de los cuales está grave, aunque no se teme por su vida.

Tres personas han sido detenidas tras un tiroteo en el barrio de Can Parellada de Terrassa, donde dos guardias civiles resultaron heridos mientras seguían a un grupo de ladrones. Los agentes, de paisano, detectaron un vehículo sospechoso en la AP-7 y persiguieron a los 'teloneros', ladrones que roban en autopistas. Al intentar identificarlos, los ocupantes del coche huyeron y dispararon a los agentes, hiriendo gravemente a uno. La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra investiga el caso, y se ha detenido a tres de los cuatro implicados, recuperando una de las armas. Un vídeo muestra a los agresores disparando y golpeando a un agente herido.

Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en el tiroteo que se ha producido esta noche en el barrio de Can Parellada de Terrassa (Barcelona) y en el que han resultado heridos dos guardias civiles que realizaban el seguimiento de un grupo de ladrones.

Los dos agentes heridos se encontraban realizando un servicio sobre las diez de la noche cuando detectaron en la Puerta de Barcelona de la AP-7 un vehículo que les infundió sospechas, informa la Guardia Civil.

Los agentes, que iban en un vehículo de paisano, persiguieron entonces a los ladrones, un grupo de 'teloneros' -nombre con el se conoce a los ladrones que actúan en la autopistas robando cargas de camiones-, por la AP-7 hasta este barrio de Terrassa, según fuentes conocedoras de la investigación.

Cuando los agentes del instituto armado intentaron identificar a los cuatro ocupantes del coche -uno de ellos no ha sido detenido todavía-, estos huyeron tratando de arrollar a su paso a los dos policías.

Sobre las diez y media de la noche, tras determinar una posible ubicación del vehículo huido en la calle Europa de Can Parellada de Terrassa, los ladrones, al ser detectados, abrieron fuego contra los agentes, uno de los cuales está grave, aunque no se teme por su vida, al tiempo que estos hicieron uso de sus armas reglamentarias.

Ingresados en dos hospitales

Uno de los agentes, el que está más grave, recibió cuatro impactos de bala y fue evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell, mientras que el otro, alcanzado por un disparo, fue trasladado a la Mútua de Terrassa, centros sanitarios en los que permanecen ingresados.

Este último agente herido fue el que alertó a los servicios de emergencia mientras auxiliaba a su compañero. Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que los dos agentes heridos tienen su base en la comandancia del cuerpo en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha abierto una investigación y ya han sido detenidos tres de los cuatro ladrones por su presunta implicación en este tiroteo.

Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que la cuarta persona que no ha sido detenida sería el padre de los tres arrestados y que una de las armas de fuego ha sido recuperada por los Mossos.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha publicado un vídeo en la red social X, supuestamente grabado por un vecino de la zona, en el que se ve cómo los agresores disparan contra los agentes y uno de ellos incluso abre fuego con una escopeta. Otros integrantes del grupo golpean a un agente herido que está tendido en el suelo con un palo.

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