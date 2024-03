El profesor de gimnasia llevaba varios años dando clase en el colegio concertado de Torrejón de Ardoz. "Llevaba muchos años aquí: unos seis años", sostiene un padre. El centro ha comunicado en un comunicado que el docente, de 33 años, ha sido despedido. El abogado del colegio, Víctor Sunkel, ha explicado, en declaraciones a Espejo Público, que el despido "evita posibles reiteraciones".

El colegio asegura que, tras conocer los hechos, lo comunicaron a la inspección educativa. Además explican que se pusieron en contacto con los padres de la menor y con el resto de padres de los alumnos de la clase. "Ha habido comunicación con los padres de los alumnos de este profesor", ha añadido el abogado. "Han hablado con la clase de cuatros años, con la clase afectada", señala a los micrófonos de laSexta una madre del centro.

El hombre fue detenido en el propio colegio por un presunto delito de agresión sexual a una menor de cuatros años. Familiares del centro lo presenciaron. "Vi que la policía se llevaba a un chico", relata un señor. Todo ocurrió hace unos días, cuando la niña contó a su madre los detalles de lo que presuntamente el docente le hacía en clase de gimnasia. Según la menor, le daba besitos y le decía que se desnudara. Él ha negado los hechos y ha dicho que es inocente.

El profesor ha quedado en libertad con cargos y tiene una orden de alejamiento de la niña y de su domicilio. El colegio se ha presentado como acusación particular. Muchos padres están sorprendidos tras conocer la noticia. "Mi hija lo ha tenido de tutor el año pasado. Me he quedado alucinado. Imagino que se basarán en unas pruebas bastante contundentes", expresa un padre del centro. "Me ha sorprendido porque no te lo esperas", ha añadido otra madre. "Estamos preocupados y nos cuesta entender lo que ha pasado", sostiene otra. Se investiga si ha habido más casos similares dentro del colegio.