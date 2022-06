La superluna de fresa es uno de los eventos astronómicos más esperados cada año. Se trata del momento en el que la luna llena está en el punto más próximo a la Tierra. Gracias a coincidencia de estos dos factores, el cuerpo celeste se presente mucho más brillante y grande que de normal.

O eso dice la teoría - recogida por la NASA - ya que en la práctica el Planetario de Madrid adelantó hace una semana que era poco probable que se pudiera apreciar esta diferencia desde la Tierra.

¿Por qué se llama superluna de fresa?

El concepto de superluna de fresa responde a dos motivos. Por un lado, se llama así al cuerpo celeste porque al estar en su fase llena y cercana a la Tierra se suele apreciar en un tamaño más grande de lo habitual.

Por otro lado, el término "fresa" está relacionado con tribus nativas de América, pues estas defendían que durante su aparición también se podían recolectar las fresas más maduras. Así, el nombre del astro no responde con el color de la fruta. No, la superluna de fresa no es roja.

Las mejores fotos de la superluna de fresa

A pesar de esta mala noticia para algunos, la luna llena de anoche dejó bonitas estampas a lo largo de España. Estas son solo algunas de ellas: