Sanidad amplía su investigación del Hospital de Torrejón a los centros de Madrid gestionados por Quirón

El Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejón al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón, que en los últimos años han incrementado su presupuesto "de manera absolutamente obscena".

Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha presentado el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)', que alerta de la creciente dependencia del sistema sanitario español de los centros de gestión privada.

García ha negado que lo sucedido en el Hospital de Torrejón sea una "rencilla entre directivos" como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha extendido sus sospechas al resto de centros públicos de gestión privada porque se trata de un "modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas" sobre todo en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por ello, Sanidad ha optado por extender la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en los que ordena aumentar las listas de espera y descartar los procesos más costosos, al resto de hospitales de gestión privada. "Sabemos que esto no ocurre solo en el hospital de Torrejón, sino que es el modus operandi y el modelo de sanidad de la Comunidad de Madrid", ha enfatizado Mónica García.

En su opinión, "Ribera Salud y Quirón son dos caras de la misma moneda" de un "sistema perfectamente engrasado que necesita de la connivencia y de la complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado más de 5.000 millones a este grupo, es decir, el equivalente del presupuesto de sanidad de todo un año, ha apostillado.

De esta forma, sobre el Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información detallada sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera.

También quiere los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados supuestamente por denunciar las órdenes y "otros escritos o alertas de profesionales, sindicatos, directivos sobre la gestión del hospital, sus listas de espera, los datos mensuales de la atención a los pacientes" que fueran de otra área sanitaria y "cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos".

Y de los de Quirón, ha solicitado los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años "a las que están obligados por contrato"; las actas de la Comisión Mixta y "toda la información relevante y que sea necesaria para poder investigar hasta el fondo qué es lo que está pasando en estos hospitales".

"Nuestro objetivo es muy claro, que es garantizar la transparencia, evaluar si ha habido un uso debido del dinero público y proteger el buen funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha zanjado. Para ello, ha recordado, el Ministerio trabaja en la derogación de la ley 15/97 que permitió la entrada de grupos privados a la sanidad pública mediante la ley de Gestión Pública que espera llevar al Consejo de Ministros a principios del año que viene que "blinde un modelo eminentemente público".

