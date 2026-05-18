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"Es gravísimo"

Bea de Vicente, sobre el "proceso de brutalización" tras la paliza a una menor en Lleida: "El que graba y jalea también es autor"

La abogada ha señalado que le parece "muy sorprendente" que no hayan denunciado los padres de la víctima "porque son los garantes de la seguridad de la menor", y ha añadido "que si no denuncian los padres lo va a hacer Fiscalía".

Bea de Vicente, sobre el "proceso de brutalización" tras la paliza a una menor en Lleida: "El que graba y jalea también es autor"

Los Mossos d'Esquadra están investigando de oficio una brutal paliza a una adolescente de 14 años en Lleida por parte de otras chicas menores de edad en la plaza de la Llotja, mientras otras jóvenes registraban las imágenes y animaban a las agresoras a seguir pegando patadas a la víctima.

En Más Vale Tarde se han mostrado estas las imágenes de la agresión, publicadas por 'La Veu de Lleida', que asegura les había enviado la madre de la víctima, en las que se ve a la chica en el suelo mientras las otras dos jóvenes le pegan patadas por todo el cuerpo y le tiran del pelo.

En el vídeo se escucha a otras chicas animando a las agresoras a continuar: "¡Métele una patada. Métele. Métele patadas", se oye en la grabación. La policía catalana no ha recibido ninguna denuncia formal hasta el momento pero ha iniciado la investigación. Según los Mossos d'Esquadra, están a la espera de que la madre de la víctima presente este mismo lunes la denuncia.

La abogada Beatriz de Vicente ha señalado sobre estos hechos que le parece "muy sorprendente" que no hayan denunciado los padres de la víctima "porque son los garantes de la seguridad de la menor", y ha añadido "que si no denuncian los padres lo va a hacer Fiscalía".

"Es gravísimo", ha afirmado. "Se llaman procesos de brutalización, en las que digamos que el grupo se aúna a través de una barbaridad", ha explicado. Tras esto, ha señalado que luego se da "la espectacularización". "Y aquí el pecado ya no es la chica que da patadas indolente a una niña en el suelo, es el que graba y jalea, que es tan autor como los demás, y los que dan el 'like'", ha afirmado.

Así, ha señalado la gravedad de "grabar y difundir, estar presente y no hacer nada", ya que son partícipes como el autor. "A lo que habría que darle una vuelta es al 'like' que le están dando muchas otras personas, y que esto se viralice", ha remarcado.

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