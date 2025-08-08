Investigan el asesinato de un hombre en Chiclana (Cádiz) como un posible ajuste de cuentas

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo

Los detalles Los hechos ocurrieron sobre las 5:00 horas de la madrugada del viernes en la zona del Pinar de los Franceses en un crimen que se encuentra bajo investigación.

Un hombre de 33 años ha fallecido en la madrugada de este viernes por disparos de arma de fuego en una vivienda del término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), según ha informado a EFE la Guardia Civil, que mantiene abierta una investigación sobre esta muerte violenta.

El instituto armado fue alertada sobre los hechos, ocurridos en un inmueble de la zona del Pinar de los Franceses del municipio gaditano, sobre las 5:00 horas de esta pasada madrugada.

Según avanza 'Diario de Cádiz', las primeras hipótesis apuntan a que este suceso podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico. El citado medio asegura que las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico que habría sido cometido por una banda de sicarios.

La víctima estaba junto a su pareja y dos hijos pequeños. Según el medio, los asaltantes entraron primero en el chalet anexo al de la víctima, saltando desde allí al contiguo para cometer el crimen. El hombre recibió un tiro en el costado por parte de los asaltantes, que iban armados con una pistola y una escopeta.