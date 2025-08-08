Un concejal de Catarroja presenta su renuncia tras ser investigado por agredir sexualmente a un menor

Los detalles El edil habría sido arrestado esta semana por la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja después de que un joven denunciara un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar en una fiesta de la localidad.

Miquel Verdeguer, concejal de Festejos y cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Catarroja, Valencia, ha presentado su renuncia tras ser investigado en un procedimiento judicial por hechos ajenos a sus funciones públicas. El Ayuntamiento ha informado de su dimisión, indicando que responde a la voluntad del concejal y que es conveniente para no interferir en la actividad municipal. La corporación municipal ha destacado que Verdeguer se aparta de sus responsabilidades de manera preventiva, mostrando coherencia y respeto hacia la ciudadanía. Además, ha reconocido su responsabilidad al tomar esta decisión rápidamente, en línea con los valores de servicio público. El Consistorio ha agradecido su dedicación, especialmente tras los desafíos vividos en el municipio por la DANA.

Miquel Verdeguer, concejal de Festejos Infancia, Adolescencia y Juventud y cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Catarroja, Valencia, ha presentado su renuncia tras anunciarse su investigación en un procedimiento judicial "derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas". En concreto, el regidor socialista fue arrestado esta misma semana por agresión sexual a un menor, adelanta el diario Levante.

El edil habría sido arrestado esta semana por la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja después de que un menor denunciara un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar en una fiesta de la localidad. El ya exconcejal fue puesto en libertad provisional pero sigue siendo investigado.

Por su parte, el Ayuntamiento de la localidad valenciana ha emitido un comunicado informando de su dimisión y asegurando que esta decisión "responde a la voluntad del concejal y que la corporación la considera conveniente por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal".

"Sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha optado para apartarse de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía", sostiene la corporación municipal.

Asimismo, ha reconocido "su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida, en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución".

El Consistorio ha enviado un mensaje de agradecimiento por la dedicación y el esfuerzo que el concejal socialista ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de la corporación, "especialmente después de lo vivido en el municipio a causa de la DANA".