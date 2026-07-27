Aagesen celebra la evolución "positiva" de los incendios pero advierte que hay "riesgo alto" de que haya nuevos fuegos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una visita al puesto de mando avanzado para centralizar las labores de extinción del incendio forestal de la sierra oeste, a 26 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España).

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica ha detallado que el incendio de Burgohondo (Ávila) ya es "el mayor de la historia" y que en lo que va de verano se ha quemado seis veces más territorio que el año pasado a estas alturas.

España enfrenta una crisis sin precedentes en su lucha contra los incendios, con Madrid, Toledo y Ávila gravemente afectados. La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, informó que 77.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en estos lugares. Aunque el clima más fresco del fin de semana permitió un mayor control sobre las llamas, la situación sigue siendo crítica. En Ávila, el incendio ha destruido más de 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor registrado en la región. Este 2026 ya es el año más trágico por incendios en España, con 153.000 hectáreas afectadas. Aagesen advierte que el riesgo de incendios es alto debido a la inminente ola de calor, instando a la población a extremar precauciones.

España atraviesa el momento más delicado de su historia en la lucha contra el fuego. Así lo demuestran los tres incendios que en los últimos días están asolando Madrid, Toledo y Ávila. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifra en 77.000 las hectáreas quemadas entre estos tres grandes fuegos.

Aagesen detalla este lunes que "ayer teníamos una evolución positiva" en los tres casos gracias a que el calor ha dado una tregua durante el fin de semana, lo que ha permitido a los equipos de extinción aumentar el grado de control sobre las llamas. No obstante, aclara que todavía "tenemos una situación muy delicada".

"En el caso de Ávila hablamos del mayor incendio de la historia reciente", detalla la vicepresidenta en declaraciones a 'RNE', poniendo así en contexto la gravedad de la situación en Burgohondo, donde ya se han superado las 50.000 hectáreas calcinadas, algo nunca antes visto en España desde que hay registros.

Una ola de incendios, la registrada en los últimos días, que hace que este 2026 ya se haya convertido en el año más trágico en lo que al fuego se refiere en la historia de España. "Hay al menos 153.000 hectáreas, seis veces más que en el mismo periodo del año anterior, es una cifra devastadora", detalla Aagesen.

"El riesgo de incendio es muy alto"

Pese a que la evolución de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo ha sido positiva en las últimas horas, el regreso del calor extremo en a lo largo de la semana hace que el peligro vuelva a dispararse.

"El riesgo de incendio a partir de mañana es muy alto en todo el territorio porque seguramente empiece la cuarta ola de calor de lo que va de verano", expone Aagesen, que pide que los ciudadanos extremen las precauciones para evitar, en la medida de lo posible, el nacimiento de nuevos grandes incendios.

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