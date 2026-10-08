La mansión del horror: una pareja es arrastrada por el FBI tras ser acusada de maltratar y abusar de 15 niños en Los Ángeles

Los detalles Una pareja ha sido detenida en Los Ángeles por el FBI acusada de abusar de 15 menores nacidos mediante lo que en EEUU llaman gestación subrogada, después de que los agentes irrumpieran en la mansión en la que vivían.

Varios agentes del FBI han irrumpido en una mansión de Los Ángeles y han detenido a una pareja acusada de abusar de 15 menores nacidos mediante lo que en Estados Unidos denominan gestación subrogada.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, aseguró que "el abuso físico, las palizas y los castigos que recibían estos niños tan pequeños son despreciables".

La pareja utilizaba su propia agencia de gestación subrogada para engañar a las mujeres que contrataban y quedarse con los bebés. Los niños se sentaban en filas de pupitres y recibían palizas.

Tenían, además, contratadas a varias niñeras a quienes les pedían que aplicaran castigos físicos contra los menores, pero sin dejar marcas visibles. Una de ellas ha sido detenida por provocarle un derrame cerebral severo a un bebé de dos meses.

La pareja se ha declarado inocente en el juzgado y niega todas las acusaciones, pero por el momento se les ha impuesto una fianza de 20 millones de dólares a cada uno.

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