Durante la jornada de este miércoles cayeron casi 150 litros por metro cuadrado en Málaga capital debido a la nueva DANA que ha sobrevolado España. Durante una hora (de 13:00 a 14:00) cayeron 75, lo cual implica que en este periodo de tiempo la lluvia fue torrencial. Prueba de ello son la multitud de incidencias, registradas así como la evacuación de vecinos. También las labores de limpieza que han arrancado este jueves a primera hora.

Estas lluvias, incluso, han dejado un nuevo récord de precipitación en 24 horas en la estación de Granada/aeropuerto desde que hay registros en 1972. Tal y como indica la AEMET, se acumularon 82,6 litros por metro cuadrado este miércoles, superando los 68.2 del 6 de junio de 1986.

A pesar de estas precipitaciones y una vez desactivados los avisos meteorológicos en toda la provincia también se ha hecho lo propio con el Plan de Emergencia Municipal de Málaga, pasa de estar activo de forma total a parcial. Durante la jornada de este jueves, los servicios de limpieza y operativos se afanan por retirar el barro, el agua y la basura que ha quedado sobre aceras, calzadas, cauces y playas.

Asimismo, se han revisado las zonas que habían sido previamente desalojadas para comprobar si las más de mil personas que fueron evacuadas pueden regresar a sus casas, como las del barrio de Campanillas .Respecto al Aeropuerto de la capital andaluza, a primera hora de este jueves ya se informaba que operaba con normalidad por lo que los 358 vuelos programados saldrán de la capital de la Costa del Sol. Eso sí, después de que este miércoles, el aviso rojo por fuertes lluvias obligó a cancelar 17 y desviar cinco al de Sevilla.

También recupera la normalidad las carreteras afectadas por el agua que obligaron a su corte, así como los espacios públicos que habían sido cerrados por precaución, a excepción del Parque Lineal de Campanillas. Eso sí, las clases en los centros educativos han continuado suspendidas.

Por otro lado, Renfe ha podido restablecer los servicios de Alta Velocidad de Málaga. Los primeros trenes en prestar servicio han sido el AVE con salida de Madrid a las 10.32 y con origen Málaga a las 10.48. No obstante, permanecen suprimidos los trenes de Cercanías del Núcleo de Málaga y los Media Distancia Sevilla-Málaga en el trayecto entre Antequera y la capital malagueña.

Benamargosa, trata de recuperar la normalidad tras ser afectada

El municipio malagueño de Benamargosa también intenta poco a poco volver a la normalidad tras las intensas lluvias registradas que provocaron el desbordamiento del río con el mismo nombre que la localidad, anegando viviendas y locales, entre otros, y quiere hacerlo "cuanto antes", por lo que están trabajando en limpieza de manera coordinada.

El alcalde de la localidad, Salvador Arcas, ha explicado que tras el desbordamiento del río, están actuando los servicios de limpieza. "Estamos muy bien arropados porque está aquí el Infoca, están los bomberos". En el operativo participan también bomberos y personal de Carreteras de la Diputación provincial de Málaga.

Además, el regidor ha explicado que para estas labores de limpieza "he contratado todas las máquinas posibles por haber y más porque no quiero que esto se convierta en que estemos aquí muchos días limpiando, quiero que sea lo antes posible". "En eso estamos, más máquinas que no caben porque ya sería un poco entorpecer la operación. Creo que está todo lleno de máquinas y todos están trabajando para su limpieza".

Ha explicado que hay "un montón" de casas afectadas, algunas más otras menos, pero también locales y comercios, unos 50 inmuebles, donde "ha entrado el agua y lo peor, el barro y lodo". "Las máquinas están quitando lo más grueso, la tierra y todo, pero luego está ese lodo que queda ahí que es muy difícil de quitar". "Vamos a intentar tardar lo menos posible", ha dicho y ha pedido "paciencia" a los vecinos porque "estamos a tope par intentar solucionarlo lo antes posible".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante una visita a Benamargosa para evaluar daños y ver el operativo de limpieza, ha reconocido que este pasado miércoles por la noche la situación "fue preocupante y todo esto tiene ya al final solución. Lo importante es que no se han perdido vidas humanas y ahora todo es la recuperación del patrimonio de los ciudadanos y de las infraestructuras".

En este punto, ha recordado que "anunciamos en la última DANA un millón de euros desde la Diputación para los enseres y para que recuperen la normalidad de esas viviendas" y ha asegurado que "vamos a aumentar esa cantidad para que todas las personas se vean atendidas y una vez que se vea la valoración de los daños materiales de la infraestructura entre las ayudas del Gobierno de España, la Junta y la Diputación, cuanto antes estará restablecido todo, como el campo de fútbol, que estoy convencido que en breve tiempo la Diputación ayudará para que se pueda hacer deporte con normalidad".

"Lo importante, no hay pérdida de vidas", ha insistido y ha reiterado que "la prevención y la coordinación ha servido" pero era mucha la cantidad de agua. Por último, ha incidido en que el pueblo "quiere recuperar su normalidad cuanto antes" y bien coordinados todos "la recuperaremos", ha concluido.