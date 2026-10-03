Lanzarote y La Graciosa sufren un cero energético que interrumpe la producción de agua potable

Los detalles La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró este sábado la situación de prealerta tras el cero energético que ha llegado a afectar a unos 73.600 clientes en Lanzarote.

El cero energético ocurrido en Lanzarote y La Graciosa a las 5:45 horas del sábado provocó la parada de las plantas desaladoras, interrumpiendo la producción de agua potable. Aguas de Lanzarote y La Graciosa está gestionando las reservas y advirtió de posibles suspensiones temporales del suministro. Aunque el suministro eléctrico se recupere, las plantas deben completar procesos de estabilización antes de reanudar la producción de agua. La Dirección General de Emergencias declaró la situación de prealerta, afectando a 73.600 clientes, excepto Playa Blanca. El incidente se originó en la subestación de Mácher y se agravó con fallos en otras subestaciones.

El cero energético registrado hacia las 5:45 horas de este sábado en Lanzarote y La Graciosa ha provocado la parada de las plantas desaladoras de ambas islas y la interrupción de la producción de agua potable, según ha informado la empresa pública de aguas.

Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha explicado que sus equipos están realizando maniobras en la red de distribución para preservar las reservas disponibles y gestionar los recursos almacenados mientras se recupera la capacidad de producción.

"Como consecuencia de estas operaciones, a lo largo de hoy pueden producirse suspensiones temporales del suministro, bajadas de presión u otras afecciones en diferentes localidades de Lanzarote y La Graciosa", ha informado la empresa pública en su portal de información y atención al ciudadano.

La compañía ha precisado que la recuperación del suministro eléctrico no implica la reanudación inmediata de la producción de agua, ya que las plantas desaladoras deben completar los procesos de puesta en marcha y estabilización antes de recuperar su capacidad habitual.

En este sentido, la empresa pública ha señalado que trabaja para restablecer la producción y normalizar el abastecimiento "lo antes posible", con prioridad en la conservación de las reservas disponibles, al tiempo que ha recomendado a la población hacer un uso responsable del agua y evitar consumos no esenciales mientras persista esta situación.

Situación de prealerta

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró este sábado la situación de prealerta en Lanzarote tras el cero energético que ha llegado a afectar a unos 73.600 clientes de la isla, salvo en la zona de Playa Blanca, que mantiene el suministro por su conexión con Fuerteventura.

La medida se adoptó a las 7:15 horas de este sábado, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), según ha informado la Dirección General de Emergencias.

El incidente se originó por una incidencia en la red eléctrica de 66 kilovoltios de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías, que provocó un primer corte del suministro y afectó inicialmente a unos 51.703 clientes. Cuatro minutos después, durante las maniobras para restablecer el servicio, se produjo una nueva incidencia en las subestaciones de San Bartolomé y Punta Grande, con pérdida de generación eléctrica y una afección que alcanzó a unos 73.600 clientes.

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