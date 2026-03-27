Arranca la Semana Santa con el Viernes de Dolores, un día sin carne, de procesiones y operación salida

El viernes anterior al Domingo de Ramos es conocido como Viernes de Dolores: enmarcado en la última semana de la Cuaresma, esta jornada recibe este día de la religión católica en referencia a los dolores de la Virgen.

Enmarcado en la última semana de la Cuaresma llega el Viernes de Dolores. Se trata del viernes anterior al Domingo de Ramos y es, entre otras cosas, el día en el que arranca la 'operación salida' de la DGT, que este año está marcada por los altísimos precios de la gasolina derivados de la guerra en Irán.

El Viernes de Dolores recibe este nombre porque, según la tradición católica, se recuerda a los siete dolores que sufrió la virgen María la semana antes de la muerte de Jesús: la profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús; la huida con Jesús y José a Egipto; la pérdida de Jesús; el encuentro de Jesús con la cruz camino del calvario; la crucifixión y agonía de Jesús y el recibimiento en brazos de Jesús muerto.

En España, la Semana Santa es una semana de celebración religiosa y, como muchas otras festividades, está recogida en el calendario laboral: concretamente, el Viernes Santo es fiesta en todo el país, mientras que en la mayoría de comunidades autónomas es festivo también el Jueves Santo y en otras, las menos, el Lunes de Pascua. La primera ciudad en celebrar procesiones por el Viernes de Dolores fue Cartagena (Murcia), con el Vía Crucis del Santísimo y Real Cristo del Socorro, originada en la cofradía homónima fundada en 1961. Ahora, no obstante, hay procesiones por el Viernes de Dolores en muchas ciudades.

Además, al ser un viernes de Cuaresma, muchos católicos evitan el consumo de carne en esta jornada, así como en el resto de viernes de esta época del año. La abstinencia de carne proviene de tiempos antiguos y comienza antes de la Semana Santa, estando directamente vinculada con la Cuaresma, el periodo litúrgico previo. La principal razón por la que no se come carne en Semana Santa y, especialmente los viernes, es porque se trata de un homenaje a Jesús, que pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber.

Para evitar la carne, son típicos otros platos en esta época del año, como el potaje de vigilia, aunque también es momento de comer alguno de los muchos dulces típicos de Semana Santa, prácticamente todos ellos sin carne, y muy diversos más allá de la clásica torrija.

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